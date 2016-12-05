На мировом рынке серверов обвал

Серверам измерили глубину падения

Мировой рынок серверов в третьем квартале 2016 г. в целом упал на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив $12,5 млрд. Также на 4,6%, до 2,38 млн единиц, в третьем квартале снизились мировые поставки серверов. Об этом по результатам исследования сообщили аналитики IDC.

По данным экспертов, на замедление темпов рынка оказали влияние снижение динамики гипермасштабируемых ЦОД и падение продаж серверов класса high-end. Сегменты серверов начального уровня и аппаратов средней мощности в третьем квартале текущего года упали на 4.9% и 4.1% соответственно, до $10,3 млрд и $1,1 млрд. Что касается высокопроизводительных серверов старшего класса, их сегмент упал на 25%, составив $1,1 млрд. Эксперты IDC прогнозируют дальнейший спад в этом сегменте.

Напомним, по итогам второго квартала 2016 г. на мировом рынке серверов также отмечалось падение, однако не столь значительное – 0,4%. Объем рынка тогда составил $13,4 млрд. При этом в количественном выражении поставки серверов за второй квартал 2016 г. по сравнению со вторым кварталом 2015 г. выросли на 2,6%. Третий квартал 2016 г. для рынка серверов, по словам экспертов, был сложным. «Слабый спрос предприятий на продукцию был более ярко выражен, чем ожидалось», — отметил директор по исследованиям вычислительных платформ IDC Куба Столярский (Kuba Stolarski).

Кто удержался на рынке

Аналитики также назвали топ-5 вендоров с наиболее сильными позициями на серверном рынке. Рейтинг возглавляет Hewlett Packard Enterprise с долей в 25,9% (27,4% в третьем квартале 2015 г.). Прибыль предприятия в годовом исчислении сократилась на 12,1% до $3,2 млрд.

Мировой рынок серверов упал на 7%

Эксперты отмечают, что на этот результат повлияла прошедшая в мае 2016 г. сделка с китайской компанией H3C, после чего часть оборудования HPE, предназначенная для рынка Поднебесной, прошла ребрендинг и не учитывалась в рейтинге.

Далее в списке следует компания Dell Technologies, сохранившая вторую позицию в топе и удерживающая 17,8% рынка (18,2% в третьем квартале 2015 г.) с прибылью $2,2 млрд. Замыкает тройку лидеров Lenovo — 7,9% рынка, как и год назад, с прибылью $986 млн. Практически вплотную к Lenovo в рейтинге подходят Cisco и IBM. При этом из всех перечисленных компаний только у Cisco аналитики отметили рост рыночной доли за отчетный период с 6,6% до 7,4% и, соответственно, прибыли — с $885 млн до $928 млн.