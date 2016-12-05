«Почта России» купила самолеты, чтобы возить товары из китайских интернет-магазинов

«Почта России» начала доставлять отправления двумя собственными самолетами - «Петр I» и «Екатерина II». Самолеты будут летать в Сибирь и на Дальний Восток. Возможно их использование и для доставки товаров из интернет-магазинов Юго-Восточной Азии.

«Почта России» вышла в небо

«Почта России» запустила в эксплуатацию два собственных самолета, получивших названия «Петр I» и «Екатерина II». В понедельник, 5 декабря 2016 г., они начали свой первый рейс из столичного аэропорта «Внуково». На церемонии присутствовали министр связи Николай Никифоров, глава «Почта России» Дмитрий Страшнов и гендиректор «Аэропорт Внуково» Дмитрий Александров.

Самолеты Ту-204С были приобретены в рамках масштабной программы модернизации «Почта России» у лизинговой компании «Илюшин Финанс Ко». Стоимость приобретения - 3,9 млрд руб.

Министр связи рад сделке

Николай Никифоров считает, что «Почта России» совершила выгодную сделку. «Один самолет обошелся бы в 2-2,2 млрд руб., а в данном случае два самолеты были куплены за 3,9 млрд руб. в кредит под 3% годовых», - говорит Никифоров.

Самолеты могут перевозить грузы весом до 30 тонн на расстояние до 3,9 тыс. км. Свои первые рейсы они совершат по маршруту Москва - Иркутск - Анадырь и Москва - Нижневартовск - Якутск.

Товары из китайских интернет-магазинов будут быстрее приходить

В дальнейшем «Почта» планирует проработать вопрос организации рейсов со странами Юго-Восточной Азии и с Китаем.

Дмитрий Страшнов в аэропорту «Внуково»

на первом вылете самолетов «Почты России»

«Наши потребители начинают ждать свою посылку с момента заказа в инетрнет-магазине, они не всегда понимают, что какая-то часть маршрута, невидимая для них с точки зрения трекинга, осуществляется по территории наших партнеров. Зачастую, особенно в пиковый период, мы видим, что посылки, прежде чем попасть на территорию РФ, совершают очень странные маршруты (например), идут через Сингапур или Куала-Лумпур).