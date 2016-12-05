СУБД Mail.ru Tarantool через три недели превратится в «убийцу» Oracle

Mail.ru намерена до конца года внедрить в свою СУБД Tarantool полноценную поддержку SQL и тем самым потеснить на рынке Oracle, причем не только в России.

SQL для Tarantool

Как стало известно CNews, до конца 2016 г. в СУБД с открытым исходным кодом Tarantool, разработанной Mail.ru Group, появится полноценная поддержка языка SQL (от англ. structured query language — язык структурированных запросов), благодаря чему решение получит наиболее востребованную на рынке функциональность. Об этом рассказал технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.ru Денис Аникин.

Он напоминает, что SQL является общепринятым интерфейсом к базам данных. «Все промышленные базы — Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL — работают на SQL, — отмечает Аникин. — И мы тоже планируем этот язык поддержать, чтобы мы могли заменять Oracle на Tarantool и экономить кучу денег, сил и нервов. То есть могли сделать любой продукт, основанный на Oracle, быстрее за счет этой замены».

По словам Аникина, на данный момент SQL тестируется на внутренних продуктах Mail.ru Group. «25 декабря (символично, что это совпало с Ханукой) мы планируем запустить SQL в продакшн на одном из проектов компании. А дальше — следите за нашими обновлениями», — отметил топ-менеджер.

«Мы хотим ворваться на этот рынок баз данных и реально отъесть долю у самых крупных игроков. Причем как в России, так и за ее пределами», — добавляет Аникин.

Комментарий одного из будущих конкурентов

Комментируя амбициозные планы Mail.ru, сооснователь и заместитель гендиректора российской компании Postgres Professional, выступающей вендором СУБД PostgreSQL, Иван Панченко отметил, что внедрение поддержки SQL — это довольно серьезная работа. «Язык SQL развивается десятилетия, есть определенные стандарты, было уже семь ревизий официального стандарта языка, — говорит он. — Все СУБД в разной степени соответствуют этим стандартам и имеют свои наборы нестандартных расширений этого языка, т. к. стандартов постоянно оказывается недостаточно».

Денис Аникин: «Мы хотим ворваться на этот рынок баз данных и реально отъесть долю у самых крупных игроков»

Панченко указывает, что по данным ресурса sql-workbench.net, где размещено постоянно обновляемое независимое сравнение основных СУБД по поддерживаемым возможностям языка SQL, устойчивыми лидерами являются Oracle и Postgres. «В обеих этих СУБД огромные усилия и время ушли на развитие языка SQL, — подчеркивает он. — Положение других, очень хороших СУБД в этой таблице иллюстрирует, насколько непростой является эта задача».

Однако любой уровень поддержки SQL, даже начальный, по заверению Панченко, увеличивает рыночные возможности СУБД. «Команда Tarantool, несомненно, делает это не зря, — уверен он. — Однако не стоит ожидать свободной миграции на Tarantool. Это утверждение слишком сильно: даже на СУБД с более высоким уровнем поддержки SQL миграцию "свободной" назвать нельзя никак. Oracle — это не только SQL, но и его процедурное расширение — язык PL/SQL, а также огромное количество разнообразных возможностей, имеющих поддержку в этих языках, но несовместимых с другими СУБД».

Кроме того, как отмечает эксперт, не все наработки Oracle являются оптимальными и достойными воспроизведения. «Чтобы обеспечить хоть какой-то уровень совместимости, Tarantool придется весьма заметно усложнить, и вполне вероятно, что часть своих достоинств он при этом потеряет, — рассуждает Панченко. — Поэтому, на мой взгляд, на этом пути надо вовремя остановиться».

Что собой представляет Tarantool сейчас

Разработкой Tarantool компания Mail.ru начала в 2008 г. «Изначально это была просто база данных для наших внутренних целей, — вспоминает Аникин. — Но в какой-то момент мы поняли, что данное решение достаточно универсальное и может быть использовано за пределами компании». После этого код СУБД был выложен в открытый доступ, а немногим более года назад в Mail.ru приняли решение о полноценном продвижении продукта на рынке, создав под эту задачу отдельное подразделение в структуре компании.

В рамках вышедшего в сентябре 2016 г. релиза сейчас доступна версия Tarantool 1.7.2. В настоящий момент платформа СУБД остается открытой, хотя часть кода для специализированных отраслевых решений общим достоянием все же не является. «СУБД распространяется по BSD-лицензией, — говорит Аникин. — Она предполагает, что кто угодно может Tarantool бесплатно скачать, использовать и менять, в том числе и в коммерческих продуктах. Кроме того, на основе СУБД можно создавать новые коммерческие продукты».

Доходность бизнеса Mail.ru в данном случае обеспечивается за счет платной техподдержки и продажи коммерческих решений на базе Tarantool.

Самыми крупными заказчиками компании в отношении ее СУБД сейчас выступают оператор «Вымпелком», сервис объявлений Avito и соцсеть Badoo. При этом, по заверению Аникина, Tarantool в том или ином виде используют более половины сервисов самого Mail.ru — «Почта», «Облако», myTarget и др.

СУБД Mail.ru как выбор гостей CNews Forum 2016

Отметим, что на прошедшем в середине ноября CNews Forum 2016 СУБД Tarantool оказалась победителем в номинации «Российские технологии». В ходе голосования гостей пленарной части форума Mail.ru набрала равное число голосов с компанией МЦСТ, которая представляла процессор «Эльбрус», разделив с ней награду CNews Awards.