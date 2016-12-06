Google открыл всем желающим бесплатный доступ к своему искусственному интеллекту

Открытый лабиринт

Google DeepMind — подразделение Alphabet Inc., занимающееся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), — открыло свою платформу. Исходный код виртуальной среды DeepMind Lab (ранее «Лабиринт») для машинного обучения будет полностью и бесплатно для пользователей размещен на базе крупнейшего веб-сервиса для хостинга ИТ-проектов и их совместной разработки GitHub.

Как сообщает Bloomberg, теперь любой желающий сможет скачать код и настроить его для того, чтобы обучить собственные системы искусственного интеллекта. Разработчики также смогут создавать новые игровые уровни для DeepMind Lab и загружать их на GitHub.

Тренировка на яблоках

Журналисты отмечают, что раскрытие исходного кода продолжает политику Alphabet, направленную на максимальную открытость своих научных исследований. В прошлом месяце компания подписала соглашение с разработчиками из Activision Blizzard Inc. по использованию популярной игры Starcraft II для тренировки искусственного интеллекта.

Виртуальная среда DeepMind Lab (ранее «Лабиринт»)

По словам специалистов Alphabet, в виртуальной среде DeepMind Lab ИИ может «смотреть и двигаться в любом направлении». В ходе недавнего эксперимента, к примеру, разработчики заставили искусственный интеллект бродить по миру платформы, собирая цифровые яблоки-бонусы. Открытие исходного кода позволит разработчикам ИИ пользоваться инструментами тестирования Google DeepMind, сравнивая результаты. «Они (независимые разработчики) могут даже обойти нас в результатах. Если получится», — уточнил сооснователь Google DeepMind Шейн Легг (Shane Legg).

Конкуренты по интеллекту

Ранее, в апреле 2016 г., конкурент Google DeepMind, сооснователь проекта OpenAI бизнесмен Илон Маск (Elon Musk) открыл публичный доступ к тренировочной платформе для искусственного интеллекта OpenAI Gym. В минувший понедельник миллиардер также объявил, что откроет доступ к интерфейсу Universe, позволяющему искусственному интеллекту «использовать компьютер так, как это делает человек, глядя на экран и манипулируя мышью и клавиатурой».

Тем не менее, в Alphabet заявили, что их решение открыть платформу никак не связано с конкуренцией. «Мы публикуем по сотне научных работ в год, а исходный код разработок открывали и раньше», — пояснил Шейн Легг.

Напомним, DeepMind ранее получил всемирную известность благодаря исторической победе над человеком в ходе игры в го. Считается, что, в отличие от шахмат, она более зависит от «человеческих» характеристик игроков, в частности умении расставлять ловушки и менять стратегию в зависимости от стиля соперника.