Samsung изгоняет Apple с рынка нательных гаджетов

Fitbit остается лидером рынка носимых устройств и увеличивает свою долю за счет популярности простых браслетов для спорта. На рынке умных часов Samsung стремительно догоняет Apple, чьи которой продолжают падать.

Итоги квартала

Компания Fitbit увеличила свою долю на рынке нательных гаджетов, в то время как доля Apple сократилась на 71%. Резкий рост продемонстрировала Samsung, сумевшая увеличить свою долю рынка на 89,9% в годовом исчислении. К таким выводам пришла исследовательская компания IDC, опубликовавшая отчет по мировому рынку носимых устройств за III кв. 2016 г.

Тройка лидеров

Производитель фитнес-устройств Fitbit стал лидером рынка с долей в 23%, в то время как год назад ее доля составляла 21,4%. За минувший квартал компания отгрузила 5,3 млн гаджетов. Несколько дней назад стало известно о планах Fitbit приобрести пионера рынка умных часов Pebble, что должно поспособствовать дальнейшему увеличению продаж.

Второе место заняла компания Xiaomi, которая контролирует 16,5% рынка. Доля вендора почти не изменилась – год назад она составляла 16,4%. В III кв. 2016 г. компания выпустила на рынок 3,8 млн носимых устройств.

Компания Garmin заняла третью строчку с долей рынка в 5,7%, в то время как год назад ее доля составляла 5,3%. За минувший квартал компания поставила на рынок 1,3 млн нательных гаджетов.

Резкий спад Apple и бурный рост Samsung

В отличие от тройки лидеров, которые выпускают в основном браслеты для фитнеса, Apple и Samsung фокусируются на производстве умных часов.

Apple заняла четвертое место в рейтинге производителей нательных гаджетов. Доля компании составила 4,9% рынка, продемонстрировав сокращение на 71% по сравнению с III кв. 2015 г., когда вендору принадлежало 17,5% рынка. В истекшем квартале компания поставила на рынок всего 1,1 млн носимых устройств, что значительно меньше 3,9 млн, отгруженных год назад.

В минувшем квартале браслеты для спорта составили 85% всех отгруженных нательных гаджетов

Резкое падение продаж умных часов Apple было отмечено еще во II кв. 2016 г., когда компания поставила на рынок 1,6 млн часов, что оказалось на 55% меньше 3,6 млн, отгруженных годом ранее. Последовательное сокращение продаж объясняется устаревшим ассортиментом продукции и недружественным по отношению к пользователю интерфейсом часов, поясняет IDC.

Пятое место в III кв. 2016 г. заняла компания Samsung, которая контролирует 4,5% рынка носимых устройств. По сравнению с прошлым годом, когда вендору принадлежало всего 2,4%, его доля выросла на 89,9%. В минувшем квартале компания отгрузила 1 млн носимых устройств. Рост поставок связан с выпуском двух новых моделей Gear Fit 2 и Icon X.

Рост рынка

В целом рынок носимых устройств продемонстрировал рост в 3,1% по сравнению с прошлогодним показателем. Всего в мире за III кв. 2016 г. было отгружено 23 млн нательных гаджетов. 85% из них – это браслеты для фитнесса.

Рост рынка IDC объясняет запуском новых моделей, увеличением потребительской аудитории, а также тем, что III кв. приходится на летние месяцы, когда покупатели активнее занимаются спортом на свежем воздухе. Компания прогнозирует рынку дальнейший рост в связи с приближающимися праздниками.

Общие тенденции

По словам старшего аналитика IDC Джитеша Урбани (Jitesh Ubrani), предварительный прогноз предполагал больший спрос на умные часы. Однако абсолютной популярностью в минувшем квартале пользовались более простые браслеты для фитнеса.

Это определило состав пятерки лидеров, где первые места заняли производители базовых устройств, предназначенных исключительно для спорта. Если говорить о конфигурации гаджетов, то сейчас вендоры больше увлечены дизайном, чем техническими инновациями, отмечает Урбани.

Многофункциональным умным устройствам, на которых установлены различные сторонние приложения, придется бороться за место на рынке, считает Рамон Лламас (Ramon Llamas), менеджер отдела нательных гаджетов в IDC. Чтобы отстоять свою нишу, им следует предложить пользователям что-то помимо приложений для спорта и здоровья, то есть какие-то такие функции, которые пригодятся в личной или профессиональной сфере.