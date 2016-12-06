Сбербанк требует у Ulmart миллиард

Против российского онлайн-ритейлера Ulmart подан судебный иск. На этот раз Сбербанк требует от компании досрочной выплаты кредита на сумму в более 1 млрд руб.

Взыскание миллиарда

Сбербанк подал судебный иск против российского онлайн-ритейлера Ulmart, требуя взыскать с компании сумму более 1 млрд руб. в связи с нарушением ею условий кредитного соглашения. Иск был подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в отношении АО «Юлмарт», зарегистрированного в Санкт-Петербурге, а также ее дочерних компаний ООО «Юлмарт Девелопмент», ООО «Юлмарт региональная сбытовая компания» и ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания», сообщает «Интерфакс».

Дата рассмотрения этого дела пока не назначена. Представители Ulmart прокомментировали «Интерфаксу» иск, отметив, что компания не допускала дефолта по кредиту, выданному Сбербанком, и совершала платежи в оговоренные сроки.

Нет желания платить досрочно

Банк требует досрочного погашения выданного кредита, и имеет на это право. Онлайн-ритейлер не отказывается от выплат по кредиту, но выступает против его досрочного погашения. Также в Ulmart заявили, что юристы компании уже добились в суде запрета на списание средств со своих счетов без окончательного решения суда по этому делу.

По словам представителей Ulmart, в настоящий момент активы компании составляют более 12 млрд руб., что включает запасы товаров, здания и земельные участки. При этом, общая сумма кредитных обязательств ритейлера менее 3 млрд руб. «Выполнение обязательств перед кредиторами и контрагентами Ulmart осуществляет за счет собственных и привлеченных средств. Достигнуты договоренности с одной из факторинговых компаний, которая готова предоставить для этих целей несколько миллиардов рублей», - добавили в Ulmart.

«Юлмарт» обложили исками

Это уже не первый иск, поданный к «Юлмарту» в 2016 г. Судебные иски сопутствуют конфликту среди акционеров Ulmart, о котором стало известно еще в середине 2016 г. , после того, как в августе пост генерального директора компании покинул Сергей Федоринов, один из основателей Ulmart.

Сбербанк потребовал от Ulmart досрочной выплатить кредит более, чем в 1 млрд рублей

В ноябре один из акционеров российского онлайн-ритейлера Ulmart подал судебный иск о банкротстве компании в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Иск был подан частным лицом Олегом Морозовым, а его рассмотрение назначено на 15 декабря 2016 г. Ранее, в октябре 2016 г., акционер «Юлмарта» Дмитрий Костыгин добился ареста имущества другого совладельца онлайн-ритейлера Михаила Васинкевича на общую сумму около пятисот миллионов рублей. Согласно материалам вышеупомянутого иска, в 2014 г.

«Юлмарт» заключил кредитный договор с Газпромбанком, в рамках которого банк предоставил компании до 1 млрд руб. Средства предназначались на погашение текущих задолженностей «Юлмарта», а также пополнение оборотных средств. Дмитрий Костыгин утверждает, что выступал поручителем по данному кредиту вместе с Васинкевичем, однако в итоге был вынужден выплатить всю сумму сам.

Позже стало известно о том, что суд Кипра арестовал счета Ulmart Holding Limited, кипрской холдинговой компании «Юлмарта», в связи с иском компании Ledaro, бенефициары которой раскрыты не были. Михаил Васинкевич заявил, что данный иск был инициирован Дмитрием Костыгиным в связи с конфликтом акционеров.

Помимо этого, иск о банкротстве к Ulmart Holding Limited также подал инвестиционный фонд Templeton Asset Management, зарегистрированный в Сингапуре. При этом, иск был подан в Высокий суд правосудия Британских Виргинских островов, однако суд его отклонил в связи с тем, что Ulmart Holding не находится в юрисдикции Британских Виргинских островов. Представители Templeton Asset Management заявляли, что материнская компания «Юлмарта» должна инвестфонду около $600 тыс. за оказание ряда консультационных услуг, тогда как иск о банкротстве подан не из-за отсутствия у ответчика денег, а в связи с его нежеланием платить.

В сентябре 2016 г. миноритарные акционеры Ulmart Алексей Никитин и Михаил Васинкевич подали иск в Международный арбитраж в Лондоне против основных акционеров магазина Дмитрия Костыгина и Августа Мейера. Истцы требуют, чтобы мажоритарные акционеры Ulmart выкупили их доли по заявленной ими цене. В свою очередь, ответчики считают, что такая цена выше рыночной.

В 2015 г. Ulmart анонсировал планы проведения первичного размещения акций (IPO). Тогда компания оценивалась в $6 - 7 млрд, а на IPO должно было быть продано около 25% акций за $1,5 млрд. В начале 2016 г. сообщалось, что Никитин намерен продать свою долю в компании Васинкевичу.

Что такое «Юлмарт»

Интернет-магазин Ulmart был основан в 2009 г. В основу его работы легло программное обеспечение разорившейся сети компьютерных магазинов Ultra Electronics. Изначально Ulmart торговал компьютерными изделиями, сейчас магазин продает широкий ассортимент товаров. Выручка магазина в 2013 г. составила 39,7 млрд руб.

Основателем Ulmart был Алексей Никитин, который привлек в проект Михаила Васинкевича. Позднее Васинкевич привлек к Ulmart бывших совладельцев петербургской сети продовольственных магазинов «Лента» Дмитрия Костыгина и Августа Мейера, которые вложили в проект порядка $200 млн.