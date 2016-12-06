Власти заставили МТС отменить повышение цен в роуминге

МТС передумала повышать цены на роуминг. Это случилось после того, как ее повышением роуминговых тарифов заинтересовалась ФАС. Аналогичные запросы ведомство «в целях профилактики» направило и другим сотовым операторам.

МТС передумала повышать цены на роуминг

Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила о том, что не будет повышать цена на роуминг. Ранее МТС сообщал, что с 9 декабря 2016 г. на территории 39 стран цены на роуминг повысятся на величину от 13%.

На сколько МТС хотела повысить тарифы

Наибольшее подорожание должно было произойти в тарифах на роуминг в Литве, Латвии, Эстонии. Цена одной минуты входящего и исходящего вызова в Россию в этих странах увеличилась бы в 3,5 раза до 85 руб. В Болгарии одна минута подорожала бы в три раза - также до 85 руб. В Швеции, Финляндии и Норвегии - в два раза до 50 руб.

В Турции, Египте, Кипре и Черногории одна минута вызова подорожала бы в полтора раза - также до 85 руб. Кроме того, подорожание роуминга коснулось бы Греции, Италии, Испании, Германии, Австрии, Великобритании, Хорватии, Франции, Мальты, США, Израиля, Китая, Таиланда и других стран.

Ввиду многочисленных обращений

Теперь же МТС пояснила, что ввиду «многочисленных обращений наших клиентов и с учетом непростой экономической ситуации» компания решила не повышать тарифов. В МТС также заверили, что никаких повышений цен на роуминг до Нового года не произойдет.

МТС передумала повышать цены на роуминг после вмешательства ФАС

Кроме того, состоится ранее анонсированное снижение цен на роуминговую опцию «Свободное путешествие» - с 250 руб. в сутки до 190 руб. в сутки, причем территория действия данной опции расширится с 15 до 30 стран. Эта опция позволяет принимать водящие звонки и осуществлять исходящие вызова на российские номера объемом до 60 минут в сутки.

ФАС не дремлет

Со своей стороны, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин сообщил агентству «Интерфакс», что решение об отказе от повышения цен на роуминг в МТС приняли после получения соответствующего запрос от антимонопольного ведомства. Ранее, после того, как МТС проанонсировало повышение тарифов, ФАС направило запрос в МТС.

Других операторов предупредили

Кроме того, ФАС направляла аналогичные запросы и другим сотовым операторам: «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мегафон» и Tele2. Данные операторы не собирались повышать тарифы на руоминг, но «в целях профилактики» ФАС «указало им на опасность противоправных действий», говорит Голомолзин.

В «Вымпелкоме» не стали комментировать данную ситуацию. В «Мегафоне» ограничились комментарием, что 5 декабря 2016 г. оператор предоставил ФАС всю необходимую информацию.