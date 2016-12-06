Власти заставили МТС отменить повышение цен в роуминге
МТС передумала повышать цены на роуминг
Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила о том, что не будет повышать цена на роуминг. Ранее МТС сообщал, что с 9 декабря 2016 г. на территории 39 стран цены на роуминг повысятся на величину от 13%.
На сколько МТС хотела повысить тарифы
Наибольшее подорожание должно было произойти в тарифах на роуминг в Литве, Латвии, Эстонии. Цена одной минуты входящего и исходящего вызова в Россию в этих странах увеличилась бы в 3,5 раза до 85 руб. В Болгарии одна минута подорожала бы в три раза - также до 85 руб. В Швеции, Финляндии и Норвегии - в два раза до 50 руб.
В Турции, Египте, Кипре и Черногории одна минута вызова подорожала бы в полтора раза - также до 85 руб. Кроме того, подорожание роуминга коснулось бы Греции, Италии, Испании, Германии, Австрии, Великобритании, Хорватии, Франции, Мальты, США, Израиля, Китая, Таиланда и других стран.
Ввиду многочисленных обращений
Теперь же МТС пояснила, что ввиду «многочисленных обращений наших клиентов и с учетом непростой экономической ситуации» компания решила не повышать тарифов. В МТС также заверили, что никаких повышений цен на роуминг до Нового года не произойдет.
Кроме того, состоится ранее анонсированное снижение цен на роуминговую опцию «Свободное путешествие» - с 250 руб. в сутки до 190 руб. в сутки, причем территория действия данной опции расширится с 15 до 30 стран. Эта опция позволяет принимать водящие звонки и осуществлять исходящие вызова на российские номера объемом до 60 минут в сутки.
ФАС не дремлет
Со своей стороны, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин сообщил агентству «Интерфакс», что решение об отказе от повышения цен на роуминг в МТС приняли после получения соответствующего запрос от антимонопольного ведомства. Ранее, после того, как МТС проанонсировало повышение тарифов, ФАС направило запрос в МТС.
Других операторов предупредили
Кроме того, ФАС направляла аналогичные запросы и другим сотовым операторам: «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мегафон» и Tele2. Данные операторы не собирались повышать тарифы на руоминг, но «в целях профилактики» ФАС «указало им на опасность противоправных действий», говорит Голомолзин.
В «Вымпелкоме» не стали комментировать данную ситуацию. В «Мегафоне» ограничились комментарием, что 5 декабря 2016 г. оператор предоставил ФАС всю необходимую информацию.