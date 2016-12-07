Samsung не крал у Apple дизайн черного прямоугольника за $400 млн. Доказано судом

Верховный суд США принял сторону Samsung в давнем споре с Apple, в котором калифорнийская компания утверждала, что южнокорейские конкуренты украли дизайн iPhone.

Точка в давнем споре

Верховный суд США вынес решение по давнему спору между Samsung и Apple, в котором американская компания утверждала, что южнокорейский конкурент скопировал конструкцию ее смартфонов.

Как пишет Yonhap, ранее суд низшей инстанции обязал Samsung заплатить Apple $399 млн. Истцы смогли доказать, что южнокорейский производитель использовал в своих девайсах три элемента дизайна iPhone, включая «черный прямоугольный корпус с закругленными углами». По мнению представителей Apple, обозначенная сумма должна покрывать понесенный ущерб. Samsung опротестовал вердикт, обратившись в декабре 2015 г. в Верховный суд США с просьбой пересмотреть сумму компенсации.

Дизайн за прибыль не в ответе

В октябре 2016 г. служители Фемиды начали рассмотрение дела. Оно стало первым процессом, касающимся патентных прав на дизайн, который Верховный суд вел за последние 120 лет. В итоге судьи удовлетворили просьбу Samsung, отправив сумму иска на перерасчет в нижестоящую инстанцию.

Верховный суд США принял сторону Samsung в давнем споре с Apple

По словам судьи Сони Сотомайер (Sonia Sotomayor), нарушитель патентного права не может оплачивать всю потенциально недополученную прибыль от продажи гаджетов, если дело касается отдельных элементов дизайна. Теперь сумму, которую обязан заплатить Samsung, определит апелляция.

Как отмечает Reuters, представитель Apple Джош Розенсток (Josh Rosenstock) на процессе заявил, что его компания надеется на справедливое решение, и «суд низшей инстанции еще раз подтвердит, что воровать — плохо». Представители Samsungсообщили Reuters, что решение стало «победой для компании и всех тех, кто поощряет творчество, инновации и честную конкуренцию на рынке».

Разбор патентов

Журналисты отмечают, что это дело, касалось одной из двух остававшихся на рассмотрении судебных тяжб между Samsung и Apple. Еще один судебный спор касается претензий Appleк южнокорейскому производителю из-за использования таких функций смартфонов как быстрые ссылки, разблокировка slide-to-unlock и автозамена.

Напомним, впервые Apple обвинила корейцев в копировании ее дизайна еще в 2011 г. Обраставший новыми исками спор стал одним из самых громких дел в сфере патентного законодательства. Между тем, ряд компаний за прошедшие годы неоднократно обвинял в нарушении патентного законодательства и саму Apple, обращаясь с соответствующими исковыми заявлениями в суды.