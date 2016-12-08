Фонд развития ИТ Минкомсвязи в 2016 г. денег не получит

Правительство России отказалось выделять деньги Российскому фонду развития информационных технологий. В 2016 г. фонд не получит ни 5 млрд руб., которые просил выделить изначально, ни даже 500 млн руб.

Фонд развития ИТ не получит денег в 2016 г.

Правительство отказалось выделять деньги для Российского фонда развития информационных технологий (ФРИТ), который ранее предложило создать Министерство связи и массовых коммуникаций. Минкомсвязи просило выделить фонду 500 млн руб. в 2016 г., однако Правительство решило, что не будут выделять деньги, потому что в 2016 г. не будет возможности их освоить. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра России Наталью Тимакову.

Интересно, что 2 декабря 2016 г., Минкомсвязи распространило официальное сообщение о том, что Правительство России поддержало предложение ведомства об учреждении Российского фонда развития информационных технологий, в то время как в само Правительство на своем сайте заявило, что доклад главы Минкомсвязи Николая Никифорова по данному вопросу «принят к сведению», а не одобрен.

Сумма финансирования фонда уменьшается

Первоначально Минкомсвязи просило выделить на ФРИТ 10 млрд руб., взятых из денег, полученных Роскомнадзором из проведенных аукционов на частоты. Однако в итоговом плане, принятом в начале марта 2016 г. эта сумма сократилась вдвое - до 5 млрд руб. В октябре же Министр связи Николай Никифоров сообщил, что сумма, которую попросят направить в фонд, существенно уменьшилась – до 500 млн руб. По его словам, она сократилась из-за затянувшегося принятия решения по этому вопросу и дефицита бюджета текущего года.

Источники в Минкомсвязи говорят, что в 2016 г. Фонду развития ИТ решили не выделять денег, потому что по этому вопросу еще не было получено постановление правительства, за которым должна последовать регистрация фонда, отбор проектов на конкурсной основе и их финансирование.

Правительство отказалось выделять деньги

Российскому фонду развития информационных технологий

Как ожидалось, ФРИТ начнет финансировать российские ИТ-проекты уже в мае-июне 2016 г., однако согласование документа затянулось. «Проект создания Российского фонда развития ИТ был подготовлен Минкомсвязи России и утвержден на заседании Правительства России в соответствии с пунктом 33 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г., а также во исполнение поставленных Президентом поручений по реализации послания Президента Федеральному Собранию от 8 декабря 2015 г.». – отмечают в Минкомсвязи.

Деньги могут выделить в 2017 г.

Теперь ожидается, что к вопросу о выделении 5 млрд руб. для Российского фонда развития информационных технологий правительство вернется в 2017 г.