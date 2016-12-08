Из Windows 10 вычистили остатки MS DOS, просуществовавшие 36 лет

Microsoft убрала командную строку MS DOS

Microsoft изъяла командную строку MS DOS из последней версии Windows 10, выпущенной для сообщества разработчиков Microsoft, известного также как Windows Insiders. Командная строка MS DOS, которая была неотъемлемой частью фирменных ОС на протяжении 36 лет, была заменена средой под названием PowerShell.

Командная строка MS DOS позволяет управлять компьютером с помощью ручного ввода команд. Как самостоятельная операционная система MS DOS утратила актуальность еще в середине 1990-х, с появлением Windows, однако вплоть до этого момента Microsoft всегда оставляла пользователю возможность поработать с компьютером «старомодным» способом через командную строку знаменитой системы.

Что такое PowerShell

PowerShell – это программная технология для написания скриптов от Microsoft, которая состоит из интерфейса в виде командной строки и языка сценариев. Язык, впервые представленный компанией в 2003 г., получил название Monad. PowerShell, вышедшая в 2006 г., является расширяемым средством автоматизации и имеет открытый код.

Управление компьютером через PowerShell осуществляется с помощью команд, командлетов, конвейера команд и сценариев. Решение разработано на базе программной платформы .NET Framework. PowerShell является результатом попыток Microsoft создать функциональный и удобный интерпретатор командной строки, которые компания предпринимает с 1998 г.

Упущенный шанс Гэри Килдалла

MS DOS примечательна тем, что именно с ее успеха начался карьерный взлет основателей Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) и Пола Аллена (Paul Allen). ОС была разработана в 1981 г. для нового на тот момент аппарата – персонального компьютера от компании IBM.

С успеха MS DOS начался карьерный взлёт основателя Microsoft Билла Гейтса

Когда IBM решила доверить создание ОС профессиональным разработчикам со стороны, Билл Гейтс не был первым выбором компании. Вначале IBM обратилась к программисту Гэри Килдаллу (Gary Kildall), который был известен тем, что создал систему CP/M для микропроцессоров Intel. История гласит, что Килдалла не было дома, когда к нему пришли из IBM, поскольку он летал на одном из своих самолётов.

Тем не менее, представители IBM дождались возвращения Гэри и предложили ему написать ОС для грядущего персонального компьютера. Но стороны не сошлись в цене: компания хотела заплатить разработчику $200 тыс. и получить продукт в своё полное распоряжение, без последующей выплаты роялти. Килдалл посчитал эти условия неприемлемыми и отказался.

Лучшая сделка Билла Гейтса

После этого IBM обратилась к маленькой компании Microsoft, занимавшейся разработкой языка программирования BASIC. Компания согласилась предоставить требуемую ОС всего за $50 тыс. Прототип этой системы был куплен Гейтсом у компании Seattle Computer Products за $75 тыс. после того, как он узнал, что IBM ищет разработчика.

Прототип, носивший название 86-DOS, был разработан Тимом Патерсоном (Tim Paterson) на основе CP/M с незначительными изменениями. Этот продукт был переделан в Microsoft под требования IBM и выпущен на рынок под названием PC DOS 1.0.

Продав свою систему дешевле, чем купил, Гейтс тем не менее оставил за собой право перепродавать ее на условиях лицензии другим компаниям помимо IBM. Эта бизнес-модель – продажа одной и той же ОС разным производителям ПК – привела к расцвету Microsoft и обеспечила повсеместное использование сначала MS-DOS, а позднее и Windows.

MS-DOS по сути является гибридом уже существовавших на тот момент систем CP/M и Unix. От CP/M она позаимствовала простоту и нетребовательность к аппаратным ресурсам, от Unix – функционал. После выхода системы Килдалл отметил её сходство с его собственным продуктом и заявил, что Гейтс сделал MS-DOS отличной от CP/M ровно настолько, чтобы они были несовместимы. Килдалл угрожать подать в суд, но так и не сделал этого.

История MS DOS

MS DOS состоит из базовой системы ввода-вывода BIOS, блока начальной загрузки Boot Record, модуля расширения BIOS IO.SIS, модуля обработки прерываний MS DOS.SYS и командного процессора COMMAND.COM. Также в её состав входят драйверы, обеспечивающие работу подключённых к ПК устройств, и утилиты, отвечающие за различные сервисные функции.

За всё время существования MS DOS было выпущено 8 основных и 20 промежуточных версий системы. Microsoft и IBM разрабатывали продукт совместно до 1993 г., когда каждая компания выпустила собственную версию. Разработка была прекращена в 2000 г.

На протяжении своего существования MS DOS значительно изменилась: изначально она была рассчитана на процессор Intel 8088 и работу с дискетами, но с течением времени приспосабливалась к новым процессорам, архитектурам и видам накопителей. Система использовалась как база для первых версий Windows: под графическим интерфейсом располагалась командная строка.

MS DOS имеет закрытый код. В 2014 г. исходный код самой первой версии был обнародован на сайте музея компьютерной истории в Маунтин-Вью, США. Публикация кода, предпринятая в некоммерческих целях, была одобрена Microsoft.