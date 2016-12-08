«Глобэкс» добивается взыскания с Trellas 63 млн евро

Банк «Глобэкс» выиграл в Лондонском арбитраже разбирательство о взыскании 63 млн евро с офшора Trellas, владеющим сетью «Связной». Теперь банк пытается легализовать это решение в России.

«Глобэкс» против владельцев «Связного»

Банк «Глобэкс» подал в Арбитражный суд Москвы иск к кипрскому офшору Trellas, владеющему сетью салонов «Связной». Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Представитель «Глобэкса» пояснил агентству, что целью иска является исполнение решения Лондонского арбитража от июня 2016 г. Тогда Лондонский арбитраж обязал Trellas выполнить условия кредитного соглашения с «Глобэксом» и выплатить банку 63 млн евро.

Сложная система кредиторов

Проблемы «Связного» с кредиторами начались в 2014 г. Компания Trellas, объединявшая активы основателя «Связного» Максима Ноготкова, должна была группе «Онэксим» Михаила Прохорова $120 млн. Залогом выступал контрольный пакет акций Trellas.

Trellas через голландскую компанию Svyaznoy владеет российской сетью «Связной» (юридическое лицо - «Связной-Логистика»), также офшору были подконтрольны сеть непродовольственных товаров Enter, ювелирная сеть Pandora, Связной-банк и ряд стартапов.

51% акций голландской Svyaznoy, в свою очередь, был заложен Промсвязьбанку, а акции «Связной-Логистика» находились в залоге у Сбербанка. Кроме того, 15% акций «Связной» находились в залоге у НПФ «Благосостояние».

А банк «Глобэкс» приобрел у Trellas 5% акций Svyaznoy за 50 млн евро с обязательством выкупить этот пакет обратно с премией 11% годовых. Trellas также предоставил «Глобэксу» в залог еще 5% акций Svyaznoy.

Банк «Глобэкс» смог взыскать 63 млн евро с офшора Trellas, владеющим торговой сетью «Связной»

В конце 2014 г. Олег Малис, брат президента «Евросети» Александра Малиса, выкупил у «Онэксима» задолженность перед Trellas. Ноготков сначала передал структурам Малиса контроль над Trellas, но затем попытался затормозить этот процесс и воспользоваться запутанной схемой взамиотношений своих кредиторов. В частности, НПФ «Благосостояния» получил заложенные ему 15% акций Svyaznoy.

Планировалась также и передача Промсвязьбанку 51% акций Svyaznoy, но Малис остановил эту сделку. В конечном итоге Малис получил контроль над Trellas, а осенью 2015 г. он урегулировал задолженность перед Промсвязьбанком на сумму 6,5 млрд руб.

«Глобэкс» объединил усилия с НПФ «Благосостояние»

Но остались проблемы с «Глобэксом» и НПФ «Благосостояние». «Глобэкс» пытался через Арбитражный суд Москвы взыскать с Trellas заложенные банку 5% акций Svyaznoy, но безуспешно. В то же время банк выиграл разбирательство в Лондоне по поводу обратного выкупа других 5% акций Svyaznoy и теперь пытается легализовать это решение.

Со своей стороны, НПФ «Благосостояние» подавал в Арбитражный суд Москвы иск о признании незаконным договора залога, который Максим Ноготков заключил с группой «Онэксим» относительно контрольного пакета акций Trellas. Иск был отлонен.

Олег Малис и сам инициирует судебные разбирательства. Принадлежащий ему офшор North Financial Overseas (NFOC) выиграл в Лондонском арбитраже разбирательство с Trellas и Максимом Ноготковым относительно взыскания задолженности на $135 млн, затем это решение было подтверждено в Арбитражном суде Москвы. Правда, с учетом того, что ответчик - Trellas - и так подконтролен Малису, иной исход был бы маловероятен.

«Глобэкс» пытался вступить в судебные разбирательства между NFOC и Trellas, но суд отверг соответствующее ходатайство. Кроме того, «Глобэкс» и НПФ «Благосостояние» заключили соглашение о совместном отстаивании своих интересов в истории со «Связным».