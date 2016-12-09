Белоруссия «криво» заблокировала Tor. Пользоваться трудно, но можно

Белоруссия против Tor

Министерство связи и информатизации Белоруссии заблокировало в стране анонимную сеть Tor. Как сообщается в официальном блоге Tor, эта сеть начала полномасштабно блокироваться на территории страны в декабре 2016 г., хотя о планах блокировки Tor власти Белоруссии сообщали еще в 2015 г.

Сеть Tor позволяет анонимно размещать в Сети веб-сайты и предоставлять пользователям доступ к ним на условиях анонимности. В числе прочих задач она используется для распространения запрещенного контента и другой противоправной деятельности, вести которую, благодаря этому, становится безопаснее.

Представители Минсвязи Белоруссии заявили, что блокировка Tor производится для борьбы с доступом пользователей к ресурсам, содержащим запрещенную информацию, отметив, что такие меры применяются во многих странах мира, передает издание БелТА. «Не преследуется цель запретить анонимный доступ пользователей в интернет. Задачей является ограничение доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию, распространение которой запрещено», - говорится в комментарии Минсвязи.

Способ блокировки Tor

Пользователи Tor отмечают на профильных ресурсах, что блокировка анонимной сети в Белоруссии осуществляется посредством подстановки TCP RST-пакетов, что приводит к обрыву соединения при обращении к публичным шлюзам Tor. RST-пакеты (от английского reset - перезагрузка) заставляют сервер посылать сигнал на разрыв соединения. При этом, непосредственный доступ пользователей к серверам директорий Tor не блокируют.

Луковица - символ анонимной сети Tor

По словам пользователей, подобный метод блокировки Tor напоминает ранние попытки борьбы с данной системой властей Китая, которые нельзя было назвать особенно удачными. Чтобы обойти такую блокировку, пользователю достаточно настроить игнорирование TCP-пакетов с флагом RST. Помимо этого советуют использовать не отмеченные в основном каталоге Tor скрытые шлюзы.

Борьба с анонимайзерами

В феврале 2015 г. Министерство связи и информатизации Белоруссии запретило использовать в стране любые анонимайзеры. Тогда же уточнялось, что под это постановление подпадает и Tor, способы блокировки которого будут прорабатываться.

Впрочем, многие эксперты отмечают, что полностью заблокировать Tor властям Белоруссии едва ли удастся, как не удалось этого добиться и в других странах, где ведут борьбу с этой анонимной сетью. Наиболее известен борьбой с Tor Китай, где власти постоянно совершенствуют свой интернет-фильтр, стремясь не давать пользователям обходить блокировки запрещенных сайтов. Несмотря на все усилия, аудитория данной системы в Китае продолжает стабильно расти.

Tor и правительство США

Проект Tor разрабатывает и поддерживает пакет Tor Browser, основанный на браузере Firefox. Он позволяет пользователям выходить в интернет анонимно, пропуская трафик от исходного пункта (начального сервера) к пункту назначения (ПК пользователя) и в обратном направлении через цепочку узлов. Принцип работы сети заключается в том, что информация об адресе предыдущего узла на каждом новом узле, куда пришли данные, отсутствует. Таким образом, никто не может узнать, откуда пришел запрос на сервер, то есть откуда и с какого ПК человек выходил в сеть.

В ноябре 2015 г. сообщалось о том,, что в 2014 г. на сеть Tor была проведена атака, целью которой была деанонимиация пользователей сети. Атака была проведена Университетом Карнеги-Меллон и оплачена ФБР. Бюро само обратилось к специалистам университета. Взлом был ему необходим, чтобы узнать активность нарушителей закона, пользующихся этой сетью для скрытия своего местонахождения. Гонорар за работу составил не менее $1 млн, что сообщил администрации Tor анонимный осведомленный источник.

В ноябре 2016 г. стало известно, что ФБР незаконно взломало почтовые ящики пользователей сервиса TorMail, расследуя дело о детской порнографии в 2013 г. Полученный судебный ордер разрешал взломать лишь некоторое количество определенных учетных записей, однако бюро на этом не остановилось. К такому выводу пришел Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), который занимается расследованием инцидента.

Технология, лежащая в основе Tor, была разработана ВМС США для шифрования военных коммуникаций, но впоследствии приобрела статус открытого проекта, доступного всем желающим. Основная часть средств на развитие Tor поступает от правительства США.

В 2013 г. Tor в общей сложности получил от разных правительственных структур США гранты на сумму $1,82 млн по сравнению с $1,24 млн в 2012 г. Из этой суммы $882,3 тыс. были выделены Госдепартаментом США, $830,3 тыс. — Министерством обороны США, $100,3 тыс. — Национальным научным фондом при правительстве США и $10 тыс. — Агентством США по международному развитию. Сумма пожертвований на развитие Tor в 2013 г. увеличилась на 47% по сравнению с 2012 г.