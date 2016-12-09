Тинькофф банк открывает центры разработки по всей России

Тинькофф банк открывает семь новых центров разработки в разных городах России, в каждом из которых будет работать от 50 до 150 человек. Разрабатывать планируется как банковские сервисы, так и сторонние технологические проекты.

Семь центров разработки в России

Тинькофф банк сообщил о том, что планирует открыть сразу семь новых центров разработки в разных городах России. Первый такой центр должен начать работу уже сегодня, 9 декабря 2016 г. в Санкт-Петербурге. Помимо этого, группа «Тинькофф» намерена открыть центры в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Саратове и Владивостоке. В дальнейшем планируется добавить к этому списку и другие города.

Запуск данного проект анонсировал основатель Тинькофф банка Олег Тиньков в рамках прямой трансляции #VKLive. «Мы очень быстро растем и запускаем большое количество новых сервисов в рамках нашего финансового супермаркета Tinkoff.ru. Объем задач такой, что пришло время значительно увеличить наш ресурс по разработке за счет крупных региональных центров. Мы рассчитываем, что этот проект позволит нам значительно сократить срок вывода новых продуктов на рынок», — заявил Оливер Хьюз, председатель правления Тинькофф банка.

Цели проекта

По словам Тинькова, запуск центров разработки позволит компании расширить географию поиска разработчиков за счет регионов и получить возможность наращивать ресурс такого рода специалистов в случае роста количества задач. Кроме того, данный проект должен помочь компании усилить производственный цикл за счет разных временных зон.

Тинькофф банк открыл первый центр разработки в Санкт-Петербурге

В каждом из семи новых центров будет занято от 50 до 150 сотрудников. Они будут работать в первую очередь над продуктами для платформы Tinkoff.ru, однако планируется уделять время и технологическим исследовательским проектам, которые не связаны с деятельностью компании напрямую.

Тиньков: российские онлайн-банки круче европейских

В ходе презентации проекта Олег Тиньков отметил, что достаточно высоко оценивает качество российских банковских онлайн-сервисов, упомянув Тинькофф банк, Qiwi и Сбербанк, которые, по его мнению, предоставляют более качественные и современные услуги в Сети, чем крупные банки в Европе и США.

Центробанк России, впрочем, обеспокоен безопасностью российских банковских онлайн-сервисов. Недавно сообщалось о том, что для борьбы с кибератаками Центробанк планирует организовать межведомственную рабочую группу по созданию единой системы противодействия информационным угрозам, в которую помимо представителей самого ЦБ также войдут специалисты из МВД, Минкомсвязи, ФСТЭК и Минфина.

Рабочая группа займется проверками платежных онлайн-приложений российских банков на соответствие требованиям безопасности и наличие уязвимостей и недекларированных возможностей. Помимо этого, рабочая группа займется разработкой и вводом в действие национальных стандартов РФ, устанавливающих детальные технические требования к обеспечению информационной безопасности в финансовых организациях, а также развитием отраслевого комплекса стандартов Банка России по вопросам обеспечения информационной безопасности.