Роскомнадзор заблокировал сам себя

Курьезный случай произошел в работе Роскомнадзора. Исполняя решение о «вечной» блокировке сайта с фонограммами для караоке, ведомство случайно заблокировало ip-адрес «localhost», позволяющий пользователю обращаться к своему же компьютеру.

Роскомнадзор заблокировал "localhost"

Роскомнадзор «навечно» заблокировал сайт karaoke-besplatno.ru, предлагающий фонограммы для воспроизведения караоке. При этом, как сообщает ресурс «Роскомсвобода», ведомство по ошибке указало в качестве IP-адреса блокируемого ресурса «127.0.0.1».

Этот IP-адрес называется "localhost". Он обеспечивает пользователю возможность обращаться к тому же компьютеру, на котором он работает. Для того же Роскомнадзора обращение к IP-адресу «127.0.0.1» будет означать обращение к своему же компьютеру. Таким образом, блокировка провайдерами данного IP-адреса бессмысленна, констатирует технический эксперт Михаил Климарев.

Впоследствии Роскомнадзор исключил запись о блокировке сайта karaoke-besplatno.ru. Сейчас данный сайт снова заблокирован, но уже с другими IP-адресами.

«Вечная» блокировка сайтов с караоке

Блокировка была осуществлена в рамках «антипиратского» закона, принятого впервые в 2013 г. В 2015 г. вступила в силу расширенная редакция «антипиратского» закона, позволяющая владельцам прав на все виды контента, кроме фото, добиваться через Мосгорсуд блокировки доступа к сайтам, нарушающих их права.

Роскомнадзор заблокировал ip-адрес «localhost» 127.0.0.1

При этом если один и тот же сайт будет дважды признан нарушителем прав одного и того же правообладателям, то Мосгорсуд принимает решение о «вечной» блокировке этого ресурса. В отличие от обычной блокировки, «вечная» блокировка осуществляется только по IP-адресу и не может быть отменена даже в случае прекращения ресурсом нарушения прав истца.

В 2016 г. правообладатели стали подавать первые жалобы на сайты с фонограммами для караоке, а теперь дело дошло до «вечной» блокировки таких ресурсов.

В случае с сайтом karaoke-besplatno.ru инициатором иска в суд была компания «Сидиком Паблишн». Причиной стала композиция Полины Гагариной – «Нет».

Ошибочные блокировки

В Роскомнадзоре к моменту публикации не ответили на вопрос CNews относительно блокировки IP-адреса «127.0.0.1». За последнее время это уже не первый случай, когда деятельность Роскомнадзора по блокировке противоправных ресурсов приводит к курьезам.

Летом ведомство стало массово вносить в Реестр запрещенных сайтов зеркала сайтов, связанных с игорной тематикой. В том числе под блокировку попал и сайт поставщика SSL-сертификатов Comodo (данные сертификаты используются для работы с шифрованными сайтами). Ирония ситуации заключалась в том, что сам Роскомнадзор пользуется сертификатами от Comodo. Впоследствии сайт Comodo был разблокирован.