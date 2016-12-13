Apple вложила $1 млрд в крупнейшего в мире ИТ-инвестора

Apple ведет переговоры об инвестициях в размере $1 млрд в SoftBank Vision Fund, который создадут в 2017 г. японский SoftBank и Саудовская Аравия. Цель инвестиций – выйти за узкие рамки мобильного сегмента.

Apple договаривается об инвестициях

Apple ведет переговоры об инвестициях в фонд финансирования ИТ-отрасли, который SoftBank собирается открыть в 2017 г. Предполагаемая сумма инвестиций составляет $1 млрд, о чем со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщило издание Wall Street Journal. Общий бюджет фонда SoftBank Vision Fund должен достичь $100 млрд.

Последний раз Apple вкладывала настолько крупную сумму, также $1 млрд, в китайского оператора перевозок Didi Chuxing в мае 2016 г. Эти вложения говорят о смене курса в инвестиционной политике компании, которая в последнее время фокусировалась на приобретении стартапов, стоимость которых была значительно ниже $1 млрд.

Цель инвестиций

Цель инвестиций вендора в фонд SoftBank Vision Fund – желание получить доступ к передовым технологиям различных сегментов ИТ-отрасли. Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) в последнее время испытывает давление со стороны акционеров компании, который обеспокоены тем, что бизнес чрезмерно сконцентрирован на iPhone.

От продаж смартфонов зависит почти две трети выручки Apple. По состоянию на конец сентября резерв наличности в компании составлял $238 млрд. Инвестиция в Didi была самой большой тратой Apple со времени приобретения производителя наушников Beats за $3 млрд в 2014 г.

Акционеры Apple обеспокоены тем, что бизнес чрезмерно сконцентрирован на iPhone

Фонд SoftBank Vision Fund

В октябре японский SoftBank и правительство Саудовской Аравии сообщили о намерении создать фонд инвестиций в ИТ-отрасль SoftBank Vision Fund, капитал которого составит $100 млрд. Основатели пообещали, что в ближайшее десятилетие он станет крупнейшим инвестором отрасли. При этом в следующие пять лет SoftBank собирается перечислить в фонд $25 млрд, а правительство Саудовской Аравии – $45 млрд. Еще $30 млрд основатели фонда планируют привлечь со стороны.

SoftBank Vision Fund будет базироваться в Лондоне. За его создание отвечает гендиректор SoftBank International Джонатан Баллок (Jonathan Bullock), старшим советником является финансовый директор SoftBank Алок Сама (Alok Sama). При этом главой фонда уже назначен Райив Мизра (Rajeev Misra), директор отдела стратегического финансирования в SoftBank.

Переговоры с Трампом

На прошлой неделе глава SoftBank Масаеси Сон (Masayoshi Son) сообщил избранному президенту США Дональду Трампу (Donald Trump), что половина бюджета SoftBank Vision Fund будет инвестирована в американские компании, что поможет создать в стране 50 тыс. новых рабочих мест.

В свою очередь, Кук также имел с Трампом телефонный разговор, в ходе которого президент предложил Apple перенести производство iPhone в США, чтобы создать в стране новые рабочие места. Он мотивировал это тем, что в ближайшем времени собирается вдвое снизить налоги для американского бизнеса и упразднить некоторые «смехотворные» регулировки в отрасли. При этом во время предвыборной компании Трамп неоднократно угрожал Apple повышением налогов на импорт из Китая, где вендор производит свою продукцию.

Во время разговора Кук сообщил, что понимает, о чем говорит Трамп. Однако в течение предвыборной гонки Кук поддерживал Хиллари Клинтон (Hillary Clinton). Глава Apple недоволен анти-иммиграционной политикой Трампа, который собирается усложнить иностранным программистам условия работы в США. Об этом свидетельствует письмо, разосланное Куком американским сотрудникам компании после победы Трампа, в котором прославляется этническое и социокультурное многообразие.