Disney выставила на улицу сотни белых ИТ-шников, чтобы нанять азиатов

Уволенные в 2015 г. ИТ-сотрудники Disney из американских офисов компании обвиняют ее в дискриминации, заявляя, что она избавляется от белых американцев, чтобы заменить их на индусов.

Disney притесняет «европоамериканцев»

Бывшие ИТ-специалисты американской компании Disney, работавшие на мультимедийного гиганта в США, подают иск против своего бывшего работодателя, обвиняя его в дискриминации по национальным и расовым признакам. Примечательно, что большинство истцов — белые американцы.

Как говорится в материалах судебного иска, который был подан в Окружной суд Орландо, все началось в октябре 2014 г., когда руководство Disney обнародовало план по привлечению аутсорсинговых компаний для осуществления многих ИТ-процессов. После этого состав ИТ-сотрудников в офисах Disney существенно изменился в сторону значительного увеличения среди них «работников из Южной Азии», пишет Computer World.

В январе 2015 г. около 250 ИТ-специалистов Disney были уволены. «Они потеряли свои должности, а работа, которую они выполняли, была отдана на аутсорсинг сторонним фирмам. Те привезли собственных сотрудников, абсолютное большинство которых составили не американцы», — заявила Сара Блэквелл (Sara Blackwell), адвокат из Флориды, представляющая интересы истцов.

Disney обвиняют в дискриминации белых ИТ-шников

Она отметила, что среди уволенных американцев были представители разных рас, тогда как заменили их на индусов. Таким образом, истцы утверждают, что их уволили из-за национальной и расовой принадлежности. Представители Disney пока никак не ответили на обвинения.

История конфронтации

Это уже второй судебный иск к Disney с подобными обвинениями. В январе 2016 г. два бывших сотрудника компании подали иск против Disney и двух ИТ-аутсорсеров — HCL и Cognizant, обвиняя их в сговоре с целью увольнения работников-американцев. Впрочем, тот иск был аннулирован Федеральным судом.

«Вскоре после того, как Disney анонсировал план по аутсорсингу, демографическая ситуация в офисе стала стремительно меняться. Наши ИТ-офисы внезапно заполнили сотрудники-иностранцы из Азии. Я не мог поверить, что это происходит, что наших специалистов физически меняют на сотрудников, которых только что привезли из-за границы, специально чтобы нас заменить. Я был просто шокирован», — сказал Лео Перрейро (Leo Perrero), бывший ИТ-специалист Disney.

Как отмечают в медиа, в США растет количество жалоб и судебных исков против привлечения аутсорсеров американскими компаниями. Представители топ-менеджмента данных компаний, впрочем, как правило публично защищают эту практику, заявляя, что она позволяет им более эффективно управлять ИТ-сервисами и создавать еще больше рабочих мест.