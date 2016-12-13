Правительство распорядилось экономить на создании госсайтов

В Госдуму внесен законопроект, который разрешит госучреждениям использовать данные государственных информационных систем для создания своих сайтов. Это позволит не проверять сведения два раза в Минфине, не использовать повторно операторский ввод, и синхронно изменять данные на различных государственных ресурсах.

Госдума рассматривает поправки

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит государственным учреждениям сэкономить на создании и ведении сайтов. Экономия будет достигнута за счёт того, что учреждениям разрешат размещать на своих сайтах в готовом виде материалы других государственных ресурсов.

Законопроект предлагает поправки к статье 32 закона «О некоммерческих организациях» и статье 2 закона «Об автономных учреждениях». В случае утверждения Госдумой новый закон вступит в силу 1 июля 2017 г.

Законопроект был разработан Минфином и утверждён им 1 июля 2016 г. Далее он был рассмотрен на заседании правительства РФ 8 декабря и внесён на рассмотрение в Госдуму Распоряжением №2634-р от 10 декабря.

Суть изменений

Сейчас государственные и муниципальные учреждения сами заботятся о том, чтобы информация о них была представлена в интернете. С этой целью они собирают соответствующие сведения и передают их на проверку в Федеральное казначейство, которое впоследствии и размещает данные на официальном сайте.

Госдума рассмотрит законопроект, который позволит госучреждениям сэкономить на создании своих сайтов

Однако сведения об этих госучреждениях уже содержатся в некоторых государственных информационных системах. Эти системы не возражают против того, чтобы их информация была размещена на официальных страницах учреждений. Более того, эти данные формируются на основе ЕГРЮЛ, они уже прошли проверку Минфина или Федерального казначейства, поэтому повторная проверка перед размещением на сайте не потребуется.

Законопроект позволит придерживаться принципа однократного ввода данных, поскольку даст возможность обойтись без повторного ввода оператором одной и той же информации. Благодаря этому данные не будут рассогласовываться, а изменения на различных информационных ресурсах станут синхронными.

Пример работы информационных систем

В частности, государственная информационная система «Электронный бюджет» готова поделиться с госучреждениями своими данными. В системе представлены несколько реестров, в том числе реестр участников бюджетного процесса и прочих юридических лиц, реестр госзаданий на оказание госуслуг, а также отраслевые и ведомственные перечни госуслуг и работ.

Кроме того, в «Электронном бюджете» есть реестр соглашений о предоставлении федеральных и прочих субсидий, бюджетных инвестиций, субвенций и других целевых трансферов различным лицам. В список лиц входят юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, как из госсектора, так и нет.

Теперь госучреждения, нашедшие нужную им информацию в «Электронном бюджете», смогут использовать её в готовом виде на своих официальных сайтах.