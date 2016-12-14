Структуры Гуцериева покупают «М.Видео». «Эльдорадо» и «Техносила» уже у них

Финансовая группа «Сафмар» выкупит контрольный пакет ритейлерской сети «М.Видео» при оценке компании более чем за $1 млрд. «М.Видео» – это уже третий крупный российский ритейлер техники, который попадает под контроль «Сафмар» за последнее время.

«Сафмар» покупает «М.Видео»

Российская финансовая группа «Сафмар» намерена приобрести торговую сеть по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео». Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Глава «Сафмара» Михаил Гуцериев готов приобрести 100% акций инвестиционной компании Svece, принадлежащей главе «М.Видео» Александру Тынковану и его партнёрам, по цене $7 за штуку. Оценка компании составляет более $1 млрд.

Поскольку компании Svece принадлежит 57,7% акций «М.Видео», контрольный пакет ритейлерской сети перейдёт к «Сафмар», сообщает новостное агентство «Интерфакс». Остальные акции компании находятся в свободном обращении на Московской бирже. Структуры Гуцериева сделают оферту миноритариям. После сделки менеджмент «М.Видео» продолжит управлять сетью.

«Сафмар» скупает ритейлеров электроники

В декабре 2016 г. инвесторы, связанные с «Сафмар», выкупили у чешских компаний PPF Group N.V. и EMMA Capital другую сеть, торгующую электроникой, – «Эльдорадо». Покупателям отошло 100% акций ритейлера, условия сделки не разглашаются.

Примечательно, что до этого «М.Видео» вела переговоры о покупке «Эльдорадо» и даже подала соответствующее обращение в ФАС в 2013 г. Однако в том же году переговоры были заморожены, поскольку стороны не достигли соглашения по условиям сделки.

По состоянию на июнь 2016 г. сеть продажи электроники «М.Видео» включает в себя 382 магазина

Осенью в СМИ появилась информация, что близкие к «Сафмар» структуры взяли под контроль ещё одну сеть по продажам электроники – «Техносилу». Однако при этом сеть до сих пор официально не входит в состав группы.

Участники сделки

Финансовая группа «Сафмар», ранее известная как группа «БИН», управляет активами семьи Гуцериевых-Шишханова. В её состав входят группы компаний «Интеко» и «А101», банковская группа «БИН», компании «Европлан» и «Моспромстрой», негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» и другие бизнес-единицы.

«М.Видео» – это крупнейшая по объёму выручки российская сеть продажеи бытовой техники и электроники, существующая с 1993 г. По состоянию на июнь 2016 г. сеть включает в себя 382 магазина в 162 городах России. Кипрская компания Svece, которой принадлежит контрольный пакет акций «М.Видео», контролируется основателями сети – гендиректором Александром Тынкованом, его братом Михаилом Тынкованом и директором по развитию сети Павлом Бреевым.