Россияне вывели на рынок «суперкомпьютер как услугу»

Бывшие сотрудники Parallels и IBM открыли клиентам облачный доступ к суперкомпьютерным мощностям на 37 Тфлопс. В 2017 г. в распоряжении клиентов могут оказаться мощности свыше 600 Тфлопс, включая гибридные — построенные с использованием графических ускорителей.

Суперкомпьютер по требованию

Резидент «Сколково», российская компания HPC Hub (от англ. High Performance Computing — высокопроизводительные вычисления), созданная выходцами из Parallels, IBM и МФТИ, вывела на рынок облачный сервис «суперкомпьютер по требованию» для решения задач наукоемкого бизнеса. Его пользователи получают доступ к виртуальному суперкомпьютеру — набору высокопроизводительных серверов, объединенных в вычислительную систему так называемой сетью низкой латентности Infiniband, находящуюся под управлением соответствующего кластерного ПО. В HPC Hub уверены, что в данном случае бизнес-модель компании принципиально отличается от широко распространенных на рынке облачных сервисов типа Amazon, MS Azure и Google Cloud, предоставляющим в основном доступ к изолированным виртуальным машинам.

Как рассказал CNews сооснователь и гендиректор компании Вильгельм Битнер, на данный момент для заказчиков доступны мощности первой площадки проекта HPC Hub1 в Сарове — 1,6 тыс. ядер с производительностью 37 Тфлопс и 240 ТБ дискового хранилища. В 2017 г. планируется запустить еще две площадки в Москве: HPC Hub2 — 2 тыс. ядер с производительностью 46 Тфлопс и 240 ТБ дискового хранилища, HPC Hub3 — 2,4 тыс. ядер с производительностью 600 Тфлопс и 240 ТБ дискового хранилища.

Кластеры HPC Hub1 и HPC Hub2 представляют собой классическую архитектуру на стандартных процессорах Intel Xeon E5-2680v2 и Intel Xeon E5-2670v2. HPC Hub3 запланирована как гибридный суперкомпьютер на стандартных процессорах Intel Xeon E5-2650v2 и графических Nvidia Tesla K80.

На данный момент тарифы с жестким резервированием ресурсов составляют p5,5 за ядро в час и p4,6 за 1 ГБ в месяц.

Выходцы из Parallels, IBM и МФТИ запустили облачный суперкомпьютер

«Суперкомпьютер – это сложная программно-аппаратная система, управлять ей и поддерживать в работоспособном состоянии – это совершенно точно не те расходы, которые хочет бизнес, которому просто нужно считать, — рассказывает Вильгельм Битнер, поясняя суть услуг HPC Hub. — Клаудизация HPC, основанная на виртуализации и оркестрации суперкомпьютерных мощностей — очевидное решение, предоставляющее эффективный промежуточный слой, отделяющий пользователей от железа и предоставляющее адекватный современному уровню технологий комфорт для пользователей».

Первый прототип HPC Hub был разработан в 2012 г., а активная разработка начата в 2015 г., когда к проекту подключился первый инвестор Дмитрий Михайлов, генеральный директор EG Capital Partners. HPC Hub также является выпускником акселерационной программы Фона развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Реальная и потенциальная клиентура

Организаторы проекта сообщают, что облачная инфраструктура HPC Hub может быть востребована для решения таких задач как моделирование месторождений и обработка сейсмических данных, моделирование естественных процессов, обработка данных и моделирование в биоинформатике, разработка инновационных лекарств в фармацевтике, промышленное моделирования, а также сетевая виртуализация и обработка видеоданных.

В компании считают, что сервис будет актуален не только для малого бизнеса, не располагающего собственными вычислительными ресурсами, но и для крупного, в котором имеющиеся кластеры зачастую используются только на 30%, а остальное время простаивают.

Клиентами HPC Hub уже стали НПО «Союзнефтегазсервис», для которого был создан гибридный виртуальный HPC-кластер и предоставлена услуга посуточного билинга, лаборатория биоинформатики ФНКЦ физико-химической медицины, который использует HPC Hub для анализа метагеномных данных, биотехнологическая компания Knomics (резидент кластера биомедицинский технологий «Сколково»), а также ряд видеостудий.

Кем создан проект

Основателями компании HPC Hub заявлены выпускники МФТИ разных лет Вильгельм Битнер, работавший в Parallels и российском офисе IBM, Евгений Протасенко, специализирующийся на инвестициях, Андрей Николаев, заведовавший ранее лабораторией параллельных вычислений в МФТИ, и Денис Лунев, лектор МФТИ, обладатель более 15 патентов в области виртуализации, имеющий 15-летний опыт работ в Parallels.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Эйчписи хаб» было зарегистрировано 8 июля 2015 г. в Москве. Доля компании 93% принадлежит Битнеру, оставшиеся 7% числятся за ФРИИ. Вышеупомянутый первый инвестор проекта Дмитрий Михайлов в учредительных документах «Эйчписи хаб» не фигурирует. Что касается Битнера, то он также является гендиректором и 100-процентным владельцем ООО «Эйчписи хаб рисерч», зарегистрированным 2 февраля 2016 г.