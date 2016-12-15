«Техносерв» с более выгодной заявкой не смог отобрать у «Т-платформ» контракт на апгрейд суперкомпьютера «Ломоносов»

Традиционная победа «Т-платформ»

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ) подвел итоги 600-миллионного тендера на апгрейд своего суперкомпьютера «Ломоносов 2», являющегося сейчас мощнейшим незасекреченным вычислителем России по версии международного рейтинга Top500. Из документов на сайте госзакупок следует, что поставщиком университета, как и на предыдущих этапах создания этого кластера, станет компания «Т-платформы» — главный суперкомпьютерный подрядчика МГУ. Однако если раньше конкуренцию ей на соответствующих тендерах никто составить не решался, и контракты доставались ей без всякой борьбы — как единственному участнику, то в этот раз о своих притязаниях на деньги университета успел заявить «Техносерв».

Из протокола подведения итогов аукциона следует, что заявка «Техносерва» была признана несоответствующей условиям тендера, так как в ней были представлены недостоверные сведения о предлагаемом им товаре. «Согласно письма производителя платы ускорителя вычислений, обеспечивающих поддержку архитектуры Cuda версии 3.5, продукта с характеристиками, приведенными в заявке не существует», — говорится в документе (орфография и пунктуация оригинала; — прим. CNews).

Ценовое предложение «Техносерва» было более привлекательным, чем у конкурента. При начальной стоимости лота в p599,95 млн компания попросила за свои услуги p593,95 млн, в то время как «Т-платформы» указали в заявке сумму в p596,95 млн.

Суперкомпьютерный контракт МГУ снова достался «Т-платформам»

В «Техносерве» на момент выхода материала не прокомментировали CNews, согласна ли компания с отклонением ее заявки, какие технические решения она в ней предлагала.

Что включит модернизация кластера

В техзадании тендера речь шла о поставке не менее 160 центральных процессоров вычислительных узлов с производительностью не менее 7,6 ТФлопc каждый. Подрядчику нужно поставить оборудование в два этапа, первый из которых завершится 30 апреля 2017 г., а второй — до 30 ноября 2017 г.

В «Т-платформах» не смогли ответить CNews на вопрос, какое именно «железо» компания поставит в университет, и какой производительности «Ломоносов 2» достигнет по окончании исполнения контракта. В ТЗ тендера требования к этому параметру системы не указаны.

Примечательно, что в начале октября 2016 г. ректор МГУ Виктор Садовничий в разговоре с журналистами сообщил о предстоящем удвоении ресурсов университетского кластера. «Мы в России являемся главным центром, имеющим суперкомпьютер. Он у нас самый сильный, самый мощный в России и один из мощных в мире. Это суперкомпьютер "Ломоносов". Он наращивает свою мощность, и в ближайшие дни мы почти удваиваем его мощность», — заявил он.

Произойдет ли это удвоение уже в рамках объявленной 600-миллионной закупки, или предстоят и другие тендеры, в пресс-службе МГУ в момент объявления закупки ответить CNews не смогли.

В «Т-платформах» ранее рассказали CNews, что созданная для «Ломоносова 2» инженерная инфраструктура при сегодняшнем уровне технологий теоретически позволяет нарастить пиковую производительность кластера примерно до 30 Пфлопс.

История апгрейдов «Ломоносова 2»

Кластер МГУ, получивший название «Ломоносов 2», был создан «Т-платформами» в виде прототипа в середине 2014 г. Его анонс состоялся в Германии на одной из двух крупнейших в мире суперкомпьютерных выставок в июне. Тогда же было объявлено, что он вошел в Топ 500 мощнейших вычислительных систем планеты. Кластер расположился на 129 строчке рейтинга с показателями пиковой производительности на уровне 423,4 Тфлопс и максимальной производительности на стандартном тесте Linpack порядка 319,8 Тфлопс.

Как показывает анализ сайта госзакупок, в конце августа 2014 г. МГУ запустил тендер на поставку оборудования для полноценного масштабирования кластера. Претендентом на контракт выступили только «Т-платформы», поэтому договор был заключен с компанией без понижения стартовой цены — за p800 млн.

В результате осуществленных работ в новом рейтинге Топ 500, вышедшем в ноябре 2014 г., «Ломоносов 2» сумел подняться на 22-е место с показателями пиковой производительности на уровне 1,85 Пфлопс и производительности по Linpack порядка 2,58 Пфлопс.

Следующий тендер на апгрейд вычислителя МГУ запустил в октябре 2015 г. Его единственным участником снова оказались «Т-платформы», которые получили контракт без понижения цены на p395 млн. В результате дооснащения пиковая производительность кластера к июню 2016 г. выросла до 2,96 Пфлопс, а производительность по Linpack — до 2,1 Пфлопс. При этом в очередном Топ 500 вычислитель занял лишь 41 строчку.