Власти России взволновались из-за цен на смартфоны. Под ударом LG, Sony, Alcatel и Asus

ФАС занялась проверкой вопросов ценообразования на смартфоны LG, Alcatel, Sony и Asus. Ранее, по результатам аналогичной проверки, ФАС возбудила дело в отношении Apple по подозрению в координации цен на iPhone 6.

ФАС проверит производителей смартфонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы ряду производителей смартфонов относительно ценообразования на их продукцию. Причиной запросов стали жалобы на признаки ценного сговора при продаже флагманских моделей этих производителей.

Как сообщает «Интерфакс», в число подозреваемых в сговоре попали Asus, LG, Alcatel и Sony. В большинстве случае запросы были направлены в российские представительства этих производителей. У Asus представительства в России нет, поэтому запрос был направлен в головной офис компании в Тайване.

Антимонопольный орган в частности, заинтересовался ценообразованием смартфонов Sony Xperia XZ, LG G5 SE, Alcatel IDOL 4S и Asus ZenFone 3. В ФАС отметили, что, как только будут получены ответы от производителей, в службе их проаналазируют и примут решение о возбуждении административного дела.

Apple диктует цены на iPhone

В начале 2016 г. ФАС заинтересовалась вопросом ценообразования на смартфоны iPhone 6 и iPhone 6s. В рамках проверки служба направляла запросы владельцам крупнейших розничных сетей - «Евросеть», «Связной», «Вымпелком», «Мегафон», «М.Видео» и другим.

Узнав, как образуются цены на iPhone и Samsung, ФАС решила проверить LG, Alcatel, Sony и Asus

По итогам анализа летом 2016 г. служба возбудила административное дело в отношении Apple, заподозрив компании в координации цен на свои смартфоны в розничных сетях.

Позднее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что служба проверяет всех основных производителей смартфонов. В частности, ФАС направляла соответствующий запрос в Samsung, по результатам изучения которого будет принято решение решение о возбуждении дела в отношении производителя.

Apple грозит второе дело

Кроме того, ФАС заинтересовалась ценообразованием и на другую модель смартфона от Apple - iPhone 7. По результатам этой проверки в отношении Apple может быть возбуждено еще одно дело.

В Apple, со своей стороны, отрицали обвинения в координации цен, утверждая, что розничные сети сами устанавливают стоимость продаваемой ими продукции. Розничные сети придерживались аналогичной позиции.