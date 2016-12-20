«Засветился» первый флагман возрожденной Nokia. Фото

В сети появились реальные фото будущего флагмана Nokia, релиз которого ожидается в 2017 г. Это первый премиальный смартфон, который выйдет после возрождения бренда. Сразу после возвращения Nokia представила кнопочный телефон, готовится также бюджетная модель смартфона.

Nokia P появился на фото

В китайский соцсети Weibo появились реальные фотографии премиального смартфона Nokia P – первого флагмана возрожденного бренда Nokia. На фото запечатлен прототип смартфона, а не коммерческая модель.

Официальный релиз смартфона ожидается в 2017 г., возможно, на выставке Mobile World Congress 2017, которая пройдет в Барселоне на рубеже февраля и марта.

О характеристиках флагмана известно немного. Предположительно, Nokia P будет создан на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835. Объем оперативной памяти составит 6 ГБ. Предполагаемое разрешение экрана – 2560 х 1440 пикселей. Разрешение основной камеры должно составить 23 Мп.

Возвращение с кнопочными телефонами

Несколько дней назад Nokia представила модели Nokia 150 и Nokia 150 Dual SIM – первые кнопочные телефоны после возвращение бренда на рынок. Модели отличаются только тем, что рассчитаны на одну и две SIM-карты соответственно.

В китайский соцсети Weibo появились реальные фотографии премиального смартфона Nokia P

Nokia 150 оснащен экраном с диагональю 2,4 дюйма и разрешением 320 × 240 пикселей. Устройство работает под ОС Nokia Series 30+ и имеет слот для карт памяти microSD объемом до 32 ГБ. Телефон оборудован VGA-камерой со светодиодной вспышкой и имеет аккумулятор емкостью 1020 мАч, что обеспечивает ему 22 часа автономной работы в режиме разговора; может быть использован как MP3-плеер и FM-радио.

Модель Nokia D1C

Тем временем в сети циркулирует информация о Nokia D1C, который может стать первым бюджетным смартфоном возрожденного бренда. Nokia D1C будет иметь два варианта – с диагональю экрана 5 и 5,5 дюйма при одинаковом разрешении 1920 х 1080 пикселей. При этом младшая модель будет иметь 2 ГБ операционной памяти, старшая – 3 ГБ. Также будет отличаться разрешение основной камеры: 13 Мп и 16 Мп соответственно.

Остальные характеристики обеих версий Nokia D1C совпадают. Смартфон будет создан на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой 1,4 ГГц и будет иметь 16 ГБ постоянной памяти (по другим данным 32 ГБ). Разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп.

Как исчез бренд Nokia

В сентябре 2013 г. Nokia продала мобильный бизнес корпорации Microsoft за 5,4 млрд евро. По условиям соглашения, Microsoft заплатила 3,79 млрд евро за подразделения по производству гаджетов и услуг и 1,65 млрд евро за лицензирование различных патентов Nokia. При этом к Microsoft отошли 4700 сотрудников Nokia в Финляндии и 18300 работников, занятых на производстве в других странах мира.

Стороны договорились, что Microsoft сможет использовать финский бренд в течение 10 лет со дня подписания договора. Nokia обязалась не предоставлять по лицензии свой логотип другим вендорам до декабря 2015 г. и не выпускать мобильные телефоны, в том числе смартфоны, под собственным брендом.

Возрождение бренда

В 2015 г. Nokia заявила о намерении вернуться на рынок мобильных телефонов. В мае 2016 г. Microsoft объявила о продаже мобильного бизнеса Nokia компаниям FIH Mobile и HMD Global Oy за $350 млн. По условиям сделки около 4500 сотрудников Microsoft получили предложение работать в FIH Mobile или HMD Global.

HMD Global Oy – это компания, учрежденная в мае 2016 г., со штаб-квартирой в Хельсинки и со штатом преимущественно из ветеранов Nokia. Компания основана на базе активов, выкупленных у Microsoft. HMD обладает 10-летним эксклюзивным правом на использование торговой марки Nokia для выпуска мобильных устройств.

Непосредственно производством и дистрибуцией смартфонов занимается FIH Mobile, подразделение тайваньской компании Foxconn. Разработка моделей осуществляется в Foxconn.