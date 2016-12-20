Unify представила в России новое поколение инструментов общения для менеджеров
Эра облаков
Компания Unify заявила об активном развитии своих решений корпоративных унифицированных коммуникаций для разного масштаба бизнеса и сегментов рынка: от предприятий малого и среднего бизнеса до крупнейших корпораций.
«Сейчас мы перешли в эру облаков. Это неоспоримый тренд, который будет присутствовать на рынке и трансформировать сознание его участников. Причем речь идет не только об ИТ-сфере, а о бизнесе, как таковом», – пояснил на CNews Forum 2016 генеральный директор в России и СНГ Сергей Размахаев.
По его словам, технологии в России начинают все больше адаптироваться к требованиям бизнеса, становясь нативными помощниками бизнес-задач предприятия.
Что касается мирового
рынка, на нем сейчас растет сегмент унифицированных коммуникаций UC&C. К
Рабочее место нового поколения
В качестве примера востребованного облачного решения Сергей Размахаев привел Circuit – платформу Unify для «высокомобильных сотрудников и виртуальных рабочих групп». Сам проект Circuit существует пять лет, однако его коммерческое применение началось лишь два года назад. Как уточнил представитель Unify, это одно из немногих корпоративных облачных решений с использованием механизмов webRTC, которое может претендовать на создание универсальных рабочих мест нового поколения, когда сотруднику, независимо от его местонахождения и сети, в одном приложении доступно голосовое и видео общение, протоколируемые конференции, чат, обмен файлами, мощный поиск корпоративной информации и контактов, с соблюдением корпоративной политики безопасности, с мощной социальной составляющей, сильно востребованной новым поколением работников.
История компании Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. насчитывает более 150 лет. Около трех лет назад она выделилась из Siemens Enterprise Communications, пройдя ребрендинг и став самостоятельным предприятием. Позже компания вошла в состав международной ИТ-корпорации Atos. Unify разрабатывает телекоммуникационные решения для малого, среднего и крупного бизнеса, государственного сектора и различных областей экономики, позиционируя себя, как мирового лидера в сегменте корпоративной связи с сильными позициями в области систем унифицированных коммуникаций, центров обработки вызовов и защищенных сетей.
О Форуме
В 2016 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum 2016 для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала рекордное число гостей — порядка 1550. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено рекордное для CNews Forum число тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку порядка 40 структур. Его информационными партнерами выступили более 50 организаций.
На форуме выступили замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев, директор по ИТ РЖД Евгений Чаркин, зампредправления Пенсионного фонда Николай Елистратов, вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера «Сколково» Игорь Богачев, член правления и управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич, президент Microsoft в России Павел Бетсис, директор по ERP-решениям фирмы «1С» Алексей Нестеров, вице-президент и директор по ИТ банка «Открытие» Кирилл Меньшов, директор ИТ-департамента Минздрава Елена Бойко, член правления и директор по ИТ Росбанка Денис Сотин и др.