Microsoft получила от Пентагона заказ на миллиард долларов

Microsoft заключила с Минобороны США соглашение о технической поддержке стоимостью $927 млн. Речь может идти о поддержке защищенного правительственного сервиса Azure Government или об обслуживании 4 млн копий Windows 10, которые Пентагон заканчивает устанавливать по условиям предыдущего договора.

Microsoft договорилась с Минобороны

Microsoft заключила с Пентагоном контракт на осуществление технической поддержки стоимостью $927 млн. Услугами компании будет пользоваться Агентство защиты информационных систем (DISA) Министерства обороны США. Пентагон сообщил об этом в официальном заявлении.

Неизвестно, какой именно продукт Microsoft из тех, что использует Минобороны, будет получать поддержку. Это может быть как ОС Windows, так и облачный сервис Azure. В октябре 2016 г. компания открыла дата-центры, предназначенные специально для работы с Минобороны, которые пока работают в тестовом режиме.

В составе Минобороны DISA отвечает за безопасность облачных сервисов, которыми пользуется само министерство, Белый дом и другие правительственные организации. DISA одобрила специальное предложение Microsoft под названием Azure Government – облачный сервис для правительства с повышенным уровнем защиты.

Прежние контракты с Пентагоном

Необходимость техподдержки со стороны Microsoft может быть следствием предыдущего контракта вендора с Минобороны. В феврале 2016 г. Microsoft подписала с Пентагоном соглашение, по условиям которого 4 млн устройств в министерстве должны в течение года перейти на Windows 10. Сделка также предусматривает закупку большого количества ноутбуков и другой аппаратуры.

В октябре 2016 г. Microsoft запустила дата-центры, предназначенные специально для работы с Минобороны

Причиной перехода на Windows 10 стали возросшие запросы Минобороны в области кибербезопасности, которые затруднительно было удовлетворить с помощью боле старых ОС. Пентагону показались привлекательными такие особенности Windows 10, как биометрическая верификация в Windows Hello и антивирусная защита Windows Defender.

Одновременно с подписанием контракта на установку Windows 10, устройства Surface Pro 4 и Surface Book от Microsoft были одобрены к использованию сотрудниками Минобороны.

Сделки по Windows 8

До этого, в январе 2013 г., Microsoft подписала с Пентагоном контракт на установку Windows 8, согласно которому эту ОС начали использовать около 330 тыс. сотрудников министерства. Стоимость сделки, рассчитанной на три года, составила $617 млн.

По условиям контракта, компания обеспечила поставки Windows 8 в три ведомства: Сухопутные войска США, Военно-воздушные войска США и DISA. Заказчики также получили возможность пользоваться продуктами Microsoft Office 2013 и SharePoint 2013.

По словам участников сделки, Минобороны сэкономило «десятки миллионов», поскольку компания сделала скидку на лицензию и гарантированное ПО.

В июле 2012 г., Microsoft подписала соглашение об использовании своих программных продуктов Военно-морскими силами США. Сумма сделки составила $700 млн.