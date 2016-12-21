В США хотят запретить ПК без порнофильтров. Разблокировка за деньги

Законодатели штата Южная Каролина хотят установить на все новые компьютеры и мобильные устройства фильтры против порнографии. Отказаться от них можно, но только заплатив пошлину в размере $20.

Заявки на порнографию

В законодательный орган штата Южная Каролина внесён законопроект, который предусматривает обязательную установку на все новые компьютеры и мобильные устройства «цифровых средств блокирования» порнографии. Законопроект указывает, что покупатели могут отказаться от установки этого фильтра. Но для этого им придётся подать заявку в письменном виде, и заплатить пошлину в размере $20.

Помимо этого, отказникам придётся доказать, что они достигли 18-летнего возраста, и расписаться в получении на руки памятки, перечисляющей угрозы, которыми чреват отказ от порнофильтра.

Всё ради детей

Автор законопроекта, республиканец Билл Чамли (Bill Chumley), назвал его «Актом о предотвращении торговли людьми». Ответ на вопрос, как между собой связаны блокировка непристойного контента и работорговля, даётся простой и незамысловатый: собранные пошлины будут направляться в виде финансовой помощи подразделению по борьбе с торговлей людьми при генеральной прокуратуре штата.

Чамли утверждает, что его законопроект решает сразу две проблемы: защищает несовершеннолетних от непристойных материалов в интернете и способствует борьбе с преступлениями против них.

Законопроект штата Южная Каролина предписывает устанавливать

на все новые ПК и мобильные устройства фильтры против порнографии

Законопроект также предполагает, что фильтр будет блокировать доступ к сайтам, предлагающим интимные услуги, и ресурсам, каким-либо образом связанным с работорговлей.

Перспективы реального принятия такого законопроекта выглядят довольно туманными, поскольку очевидно, что он противоречит Первой поправке к Конституции США - закону о свободе слова. Эффективность предлагаемых мер также представляется весьма сомнительной, учитывая, что пока закон должен будет действовать только на территории одного штата.