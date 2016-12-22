Москвича посадили в СИЗО за китайский электронный брелок

Суд приговорил жителя Москвы к четырем месяцам заключения за попытку продать через сайт объявлений брелок со встроенной камерой.

Продажа обернулась контрольной закупкой

Басманный суд Москвы вынес приговор байкеру Алексею Соколову, признанному виновным в незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации. За попытку продать «шпионский брелок» со встроенной видеокамерой он был приговорен к четырем месяцам лишения свободы.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву, мотоциклист приобрел в интернете китайский брелок со встроенной камерой, которую он планировал использовать в качестве видеорегистратора.

Алексею Соколову не понравилось качество видео, поэтому он решил продать брелок на сайте объявлений «Авито». На встречу с продавцом пришли силовики, которые оформили сделку, как контрольную закупку незаконно сбываемого оборудования. Соколову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). «Представитель суда уточнила, что Соколов 24 декабря выйдет на свободу, поскольку в этот день истечет четыре месяца, которые он провел в СИЗО при расследовании и рассмотрении уголовного дела», - добавляет информагентство.

За гаджеты штрафуют и лишают свободы

Редкий в нынешнее время вердикт российские суды часто выносили в недавнем прошлом во время активных покупок онлайн-пользователей в китайских интернет-магазинах и на eBay.

Запретный брелок с камерой и микрофоном

В 2011 г. Конституционный суд РФ постановил, что спецсредства для прослушки и скрытого видеонаблюдения могут использовать только спецслужбы, после чего правоохранительные органы начали пресекать сделки по приобретению «шпионских» девайсов. В 2014 г. суд Находки приговорил местного жителя к штрафу в размере 5 тыс. руб. за покупку в интернет-магазине очков со встроенной камерой.

В том же году год ограничения свободы по решению суда получил житель Петрозаводска, заказавший онлайн авторучку с камерой. Обвиняемый пояснил на процессе, что данное техническое устройство он намеревался использовать для скрытой записи переговоров с партнерами по бизнесу.

Ранее предметом претензий со стороны силовиков становились и обычные мобильные телефоны. Житель Дмитровграда стал фигурантом дела и был оштрафован за приобретение с доставкой в зарубежном интернет-магазине смартфона Motorola. Аппарат был задержан таможней, которая расценила его как абонентское средство связи со встроенной функцией шифрования данных. Для получения таких устройств также требуется лицензия ФСБ.