Хозяева МТС собрались строить мобильную спутниковую сеть «в интересах государственной безопасности»

Входящая в АФК «Система» группа РТИ собирается создать в партнерстве с китайскими компаниями систему мобильной спутниковой связи для стран-членов ШОС. Однако еще раньше проект аналогичной системы, также вместе с китайскими партнерами, разработала компания «Фитаком», но ей отказывают в необходимых частотах в диапазоне 1,9-2,1 ГГц. Более того, на данные частоты появился еще один претендент – система «Гонец».

Космический проект АФК «Система»

В распоряжении CNews имеется концепция создания спутниковой системы мобильной связи, подготовленный входящей в АФК «Система» группой РТИ. Сама АФК «Система» является контролирующим акционером оператора МТС.

Спутниковый проект РТИ был направлен Роскосмосом в Минкомсвязи, Минобороны, ФСБ и ФСО.

РТИ хочет создать совместное предприятие с китайскими партнерами. Будущая сеть будет обслуживать территорию стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС, объединяет Россию, Индию, Китай, Пакистан, страны Средней Азии).

Сеть будет состоять из одного геостационарного аппарата, который может быть запущен к 2021 г. Его полезная нагрузка будет эквивалента полезной нагрузке запущенного в этом году китайского спутника Tiantong-01, аппарат также будет использовать платформу «Экспресс-2000» производства ИСС им. М.Ф.Решетнева.

Данный аппарат сможет быть проработать на орбите до 2035 г. Наземный сегмент сети будет состоять из расположенных в России комплекса управления и региональной станции сопряжения и расположенных в Китае центра эксплуатации системы и резервного комплекса управления. Какие именно частоты нужны для этой системы, в концепции не уточняется. Но, по словам собеседника CNews в телекоммуникационной отрасли, речь идет о S-диапазоне - 1,9-2,1 ГГц.

Входящая в АФК «Система» группа РТИ объясняет планы создания своей системы

мобильной спутниковой связи тем, что большинство таких сетей сейчас принадлежат американцам

После запуска первого спутника предполагается также рассмотреть вопрос о создании спутниковой системы конфиденциальной связи, которая будет оказывать услуги силовым структурам. Для этого сначала будут запущены высокоэллиптические спутники, а после 2030 г. – и два геостационарных спутника.

Родственная связь с Роскосмосом

Будущая система мобильной спутниковой связи будет предлагать носимые телефонные терминалы, стационарные и морские телефоны, модемы для передачи телеметрической информации и терминалы для широкополосной передачи данных со скоростью до 490 Кбит/с. Срок окупаемости проекта составит девять с половиной лет, выручка к 2035 г. - $11,36 млрд, внутренняя доходность проекта – 33%.

За данный проект отвечает дочерняя компания РТИ «Материк». Ее возглавляет Максим Шилов, сын бывшего замглавы Роскосмоса Анатолия Шилова. Источник в РТИ объяснил CNews необходимость такой системы тем, что сейчас большинство сетей мобильной спутниковой связи, покрывающих территорию России – Inmarsat, Iridium, Globalstar – принадлежат американцам. В интересах же государственной безопасности необходимо создать отечественную систему. Сейчас для проекта ищут инвестора, говорит собеседник CNews. Если он будет найден, то РТИ готова стать соинвестором и поставщиком полезной нагрузки.

Никифорова просят выделить частоты для спутниковой связи

Идея российско-китайской спутниковой сети мобильной связи не новая. В распоряжении CNews есть письмо гендиректора компании «Фитаком» Бориса Звездарева министру связи Николаю Никифорову относительно выделения частот для системы мобильной спутниковой связи. Звездарев указывает, что «Фитаком» является правопреемником компании «Транзит-Телеком», которая уже пять лет вынашивает проект создания такой системы совместно со своими партнерами из Китая.

В прошлом году «Транзит-Телеком» подавала заявку в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ) на выделении частот в S-диапазоне (1980-2010 МГц и 2170-2200 МГц) и Ка-диапазоне (14000-14250 МГц, 11450-11700 МГц, 27500-30000 МГц и 17700-20200 МГц). Все заинтересованные ведомства – Федеральная служба охраны (ФСО), Роскомнадзор и Министерство обороны – дали тогда положительное заключение.

В материалах к заседанию ГКРЧ, состоявшемуся в феврале 2016 г., предполагалось выделить частоты «Транзит-Телеком», а также двум другим компаниям, также планировавшим создавать системы мобильной спутниковой связи – ИСС им. М.Ф. Решетнева и «Руспроект» (считается связанной с предпринимателем Евгением Ройтманом). Но тогда частоты не были выделены.

Участники рынка считали причиной этого наличие проекта конфиденциальной спутниковой мобильной связи, которая была бы создана в интересах силовых структур. Осенью 2015 г. ГКРЧ рассматривало этот вопрос в закрытом режиме, итоги обсуждения неизвестны.

Осенью 2016 г. из трех упомянутых претендентов на частоты для мобильной спутниковой связи обратился только «Фитаком». Как следует из протокола заседания комиссии, опубликованного на сайте Минкомсвязи, ГКРЧ отказала ему в выделении частот. Компания не сдается и Звездарев просит Никифорова снова рассмотреть заявку «Фитаком» на ближайшем заседании ГКРЧ.

«Фитаком» хочет запустить два геостационарных спутника «Энергия-IMT» на орбитальных позициях 76,5 в.д. и 159,5 в.д. Переговоры о создании спутников компания ведет с китайскими партнерами. Сеть компании будет предоставлять услуги голосовой связи, высокоскоростной передачи данных и IP-телевидения. Частоты в S-диапазоне необходимы для связи между абонентскими устройствами и спутниками, в Ка-диапазоне для связи между спутниками и наземной станцией управления, а также с VSAT-станцией.

Неожиданный «Гонец»

На частоты в S-диапазоне (1,9-2,1 ГГц) появился и третий претендент – это «Спутниковая система «Гонец». Она была запущена в 1990-е годы. Система обеспечивает низкоскосростную передачу данных – до 60 Кбит/с, ее возможности используются для передачи телеметрической информации.

На последнем заседании ГКРЧ «Гонец» получила для своих спутников «Гонец-М» частоты в диапазонах 1668 – 1675 МГц, 1518-1525 МГЦ, 5150-5250 МГЦ и 6700-7075 МГц. Из материалов ГКРЧ следует, что «Гонец» также претендует и на частоты в S-диапазоне – 1980 – 2010 МГц и 2170 – 2200 МГц. Комиссия решила продлить срок рассмотрения данной заявки.

Кроме того, ГКРЧ выделила частоты для другого проекта системы «Гонец» - «Гонец-ВЭБ». С этой целью инициатор проекта система «Гонец» получила частоты в диапазонах 27500-29100 МГц, 29500-30000 МГц, 17700-18600 МГц, 18800-20200 МГц и 29100-29500 МГц. Заявка на выделение частот в еще одном диапазоне - 29100-29500 МГц - была отклонена. Информации о «Гонец-ВЭБ» практически нет, но из названия можно предположить, что это система высокоскоростного спутникового доступа в интернет.

Таким образом, компания «Транзит-Телеком» - «Фитаком» первой стала бороться за выделение частот в диапазоне 1,9-2,1 ГГц для мобильной спутниковой связи, но теперь эти частоты могут быть отданы другим компаниям. В Минкомсвязи от комментариев отказались.