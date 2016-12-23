Merlion сменил гендиректора из-за «развития бизнеса»

Дистрибутор Merlion провел внутреннюю перестановку в топ-менеджменте. Новым гендиректором стал бывший глава дивизиона широкопрофильной дистрибьюции. Старый гендиректор остается в команде, хотя и не ясно, в какой должности.

Перестановки в топ-менеджменте

У российского широкопрофильного дистрибутора Merlion сменился гендиректор. Занимавшего этот пост с марта 2013 г. Сергея Расколова сменил Дмитрий Виноградов, работающий в компании с 2002 г. Отмечается, что за это время он успешно развил различные направления бизнеса и непосредственно перед своим нынешним назначением три года возглавлял крупнейшее по обороту подразделение Merlion — дивизион широкопрофильной дистрибьюции.

В новой для себя должности Виноградову предстоит развивать ключевые направления бизнеса Merlion, на которых компания считает себя лидером: дистрибьюцию, сервис, розницу и производство.

В Merlion отмечают, что Дмитрий Виноградов закончил Московский институт инженеров транспорта. Свою карьеру в ИТ-отрасли он начал более 16 лет назад. До прихода в штат дистрибутора он работал в компании JIB Group.

Новым гендиректором Merlion стал Дмитрий Виноградов

Что станет с Сергеем Расколовым

В пресс-службе Merlion заверяют, что бывший гендиректор Сергей Расколов продолжит работать в компании, однако сообщить CNews его новую должность не смогли. Также остался без подробного ответа вопрос о причинах кадровых перестановок. «Кадровые перемены связаны с развитием бизнеса. Добавить пока нечего — те факты, которые мы на данный момент готовы объявить, изложены в пресс-релизе», — сообщила пресс-служба.

Общий стаж Сергея Расколова в Merlion на данный момент превышает 13 лет. Председатель совета директоров компании Алексей Абрамов в программном заявлении выразил уверенность в том, что своими лидирующими позициями на рынке дистрибутор во многом обязан Расколову. «Все стоящие перед Сергеем задачи по оптимизации внутренней структуры и эффективном развитии всех направлений дистрибьюции в рамках единой компании были им успешно выполнены, — сказал Абрамов. — Он провел компанию через кризис и сделал это не просто успешно, а с выдающимися результатами».

Несколько фактов о Merlion

Основанная в 1992 г. компания Merlion позиционирует себя в качестве крупнейшего широкопрофильноого дистрибутора на российском рынке. Компания развивает такие сегменты дистрибьюции как компьютерная, цифровая и бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Кроме этого, отдельное внимание компания уделяет развитию VAD-дистрибьюции (с высокой добавленной стоимостью) — как оборудования, так и программного обеспечения.

Помимо развитого бизнеса в сфере ИТ-дистрибьюции Merlion владеет розничным дискаунтером электроники «Ситилинк», интернет-магазином электроники (но не только) «Позитроника», сервисной компанией «Сеть компьютерных клиник», производителем компьютерной техники iRU, а также производителем и поставщиком офисной мебели, товаров и оборудования «Бюрократ». В 2015 году компания открыла «Центр технологических решений IBM» и на эксклюзивных правах вернула на российский рынок ноутбуки CompaQ.

Примечательно, что и направление VAD, усиленное покупкой компанией DNA SCS, в Merlion в нынешнем виде возникло в результате покупки у компании Verysell в 2011 г. ее подразделения Verysell Distribution.

Merlion официально не раскрывает свою выручку, начиная с показателей 2010 г. Ее подразделение «Тегрус», ранее известное как Merlion Projects, предоставляющее ИТ-услуги (то есть без учета выручки компании от дистрибуции) в 2015 г. объявило о выручке p6,8 млрд, что на 8,5% меньше, чем годом ранее. Этот показатель обеспечил «Тегрусу» 30 строку в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России CNews100 — на три позиции хуже, чем в 2014 г.

В рейтингах крупнейших российских компаний изданий Forbes и «Эксперт» компания по итогам 2015 г. опустилась за год на 5 и 13 строк соответственно, заняв 35-ю и 65-ю позиции.