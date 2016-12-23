Совладелец Ulmart: Из-за конфликта акционеров компания потеряла 10 миллиардов за год

Совладелец российского интернет-ритейлера Ulmart Дмитрий Костыгин обвинил партнеров в эскалации конфликта, который может привести к убыткам компании в размере 10 млрд руб. Партнеры уверены, что причиной падения показателей компании являются промахи самого Костыгина.

Разбор убытков

Из-за конфликта акционеров российский онлайн-магазин по продаже непродовольственных товаров и цифрового контента Ulmart может лишиться 10 млрд руб.

Как заявил в беседе с корреспондентом «Делового Петербурга» совладелец и мажоритарный акционер компании Дмитрий Костыгин, оборот Ulmart по итогам 2016 г. составит 55 млрд руб. вместо запланированных 65 млрд руб.

При этом, по словам акционера, дальнейшее развитие конфликта может усугубить положение интернет-ритейлера. В ответ его партнер Михаил Васинкевич (основатель Donna Union Foundation, которой принадлежит 38,5% Ulmart) заявил, что в убытках виноват сам Дмитрий Костыгин, который «пытается переложить ответственность за свои управленческие промахи на корпоративный конфликт».

По мнению Михаила Васинкевича, после того, как Дмитрий Костыгин полностью сосредоточил в своих руках оперативное руководство ритейлером и начал кредитовать личные проекты вместо того, чтобы уменьшать кредиторскую задолженность Ulmart, компания «никогда не достигала плановых показателей». В ответ на это заявление Дмитрий Костыгин обвинил партнера в дестабилизации обстановки в компании и создании препятствий выбору гендиректора.

Спор вокруг пакета

В обнародованном Forbes в феврале текущего года рейтинге 20 самых дорогих компаний Рунета Ulmart значится на четвертом месте. По оценке экспертов, стоимость компании составляет $1,1 млрд. Сам Дмитрий Костыгин, по оценке Forbes, входит в 200 богатейших бизнесменов России, в 2016 г. он занял 121 место в рейтинге, его состояние оценивается в $700 млн.

Акционер интернет-ритейлера Ulmart заявил, что конфликт собственников

может привести к убыткам компании в размере 10 млрд рублей

В 2015 г. оборот Ulmart, по данным «Делового Петербурга», составил 62,7 млрд руб. За девять месяцев 2016 г. оборот группы компаний составил 33,4 млрд руб., увеличившись на 0,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Причиной длящегося уже не первый месяц спора между владельцами Ulmart является желание миноритарных акционеров избавиться от своего пакета, в то время, как мажоритарные акционеры выступают против.

Спор сопровождается судебными тяжбами. В сентябре 2016 г. Михаил Васинкевич и еще один миноритарный акционер Алексей Никитин и подали иск в Международный арбитраж в Лондоне против основных акционеров - Дмитрия Костыгина и Августа Мейера. Истцы требуют, чтобы мажоритарные акционеры Ulmart выкупили их доли по заявленной ими цене. В свою очередь, ответчики считают, что такая цена выше рыночной.

В начале декабря 2016 г. стало известно, что Сбербанк подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга иск против Ulmart, требуя досрочно вернуть ему кредит более чем в 1 млрд руб. в связи с нарушением ею условий кредитного соглашения.

Что такое Ulmart

Интернет-магазин Ulmart был основан в 2009 г. В основу его работы легло программное обеспечение разорившейся сети компьютерных магазинов Ultra Electronics. Изначально Ulmart торговал компьютерными изделиями, сейчас магазин продает широкий ассортимент товаров. Выручка магазина в 2013 г. составила 39,7 млрд руб.

Основателем Ulmart был Алексей Никитин, который привлек в проект Михаила Васинкевича. Позднее Васинкевич привлек к Ulmart бывших совладельцев петербургской сети продовольственных магазинов «Лента» Дмитрия Костыгина и Августа Мейера, которые вложили в проект порядка $200 млн.