РВК возглавил выходец из Минобрнауки

РВК определилось с руководством



Экс-заместитель министра образования и науки России Александр Повалко стал новым гендиректором Российской венчурной компании (РВК). Объявление о назначении Повалко состоялось на заседании совета директоров РВК.



До этого момента обязанности гендиректора РВК временно исполнял Евгений Кузнецов — экс-замгендиректора РВК. Предыдущий официальный руководитель компании — Игорь Агамирзян — добровольно оставил должность в июне 2016 г.



Послужной список Повалко



По данным РВК, Повалко с 2012 по 2016 гг. занимал должность заместителя Министра образования и науки, курировал разработку и реализацию государственной стратегии в научно-технической и инновационной сферах и системе образования. С 2008 по 2012 гг. был заместителем руководителя Государственного комитета России по делам молодежи, заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи. С 2007 по 2008 гг. занимал пост директора департамента стратегического планирования ЗАО «Ренова-стройгруп».

Новый глава РВК Александр Повалко

Повалко окончил Московский авиационный институт им. Орджоникидзе по специальности «Радиоинженер», а также Государственный университет им. Маймонида по специальности «Прикладная математика».



Программный комментарий



«Перед РВК стоит задача разработки новой стратегии развития с учетом следующих ключевых моментов. Во-первых, в качестве проектного офиса РВК должна вывести на полномасштабное развертывание и операционную мощность механизмы поддержки и реализации Национальной технологической инициативы. Во-вторых, необходимо продолжить интеграцию РВК и Фонда „Сколково“, особенно в части организации венчурного финансирования „сколковских“ проектов», — прокомментировал назначение Повалко заместитель министра экономического развития России Олег Фомичев. — Уже сейчас ведется работа над созданием трех совместных венчурных фондов объемом не менее 2 млрд рублей каждый. В-третьих, РВК нужно ориентироваться на создание в России «под ключ» венчурных экосистем, формируя необходимые фонды финансирования и тиражируя лучшие модели взаимодействия участников рынка».



Что собой представляет РВК



РВК позиционируется как государственный фонд фондов и институт развития — «один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы», как заявлено на сайте компании.



Инвестиционная деятельность РВК направлена на привлечение частных российских и зарубежных инвесторов в инновационные сегменты экономики России, а также на развитие новых инвестиционных инструментов национального венчурного рынка.



Это направление деятельности реализуется через создание фондов на основе частно-государственного партнерства. Особое внимание РВК уделяет наукоемким секторам с низким присутствием частного капитала, которые важны для сбалансированного инновационного развития страны.



С участием капитала РВК к настоящему моменту был создан 21 фонд (включая два фонда в зарубежной юрисдикции), их суммарный размер — p32,3 млрд. Доля АО «РВК» — p19,9 млрд.



Организация сообщает, что в 2016 г. число одобренных к инвестированию фондами АО «РВК» инновационных компаний достигло 194. Совокупный объем одобренных к инвестированию средств — p17,5 млрд.

