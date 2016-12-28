Усманов избавился от доли в интернет-гиганте Alibaba

Фонды, инвестирующие средства Алишера Усманова, продали акции компании Alibaba, купленные в 2011 г. на сумму $1,6 млрд. Часть акций Alibaba была продана еще в 2015 г. При этом Усманов, избавившийся в 2014 г. от акций Apple, сознался, что небольшой пакет все-таки оставил.

Фонды Усманова продали акции Alibaba

Фонды, принадлежащие российскому миллиардеру Алишеру Усманову и его партнерам, избавились от доли в китайской Alibaba. Одновременно Усманов отметил, что у него остался небольшой процент акций Apple. Об этом сообщило информационное агентство «Интерфакс».

«Когда-то мы сделали «бай-бай» Facebook, сейчас мы сделали «бай-бай» Alibaba, но у нас много китайских активов в том самом технологическом фонде, который мы организовали – сохраняются позиции по JD.com, Xiaomi, еще двум-трем китайским компаниям. Мы очень дорожим этими инвестициями, будем ждать развития следующего этапа тех компаний, которые только-только подходят к IPO», – прокомментировал Усманов продажу акций в интервью каналу «Россия 24».

JD.com, где Усманов сохраняет позиции, и Alibaba Group являются конкурентами. У Alibaba есть собственная аналогичная интернет-площадка Tmall.com.

Инвестиции в Alibaba

Усманов приобрел пакет акций Alibaba в 2011 г., инвестировав в китайскую компанию $1,6 млрд. Это было сделано через консорциум, в состав которого вошел фонд DST Global, находящаяся под управлением Юрия Мильнера и инвестирующий средства преимущественно Усманова, а также компания Silver Lake и китайский фонд Yunfeng Capital. Сделка имела вид покупки акций по оферте у сотрудников и совладельцев Alibaba.

Алишер Усманов лишился статуса налогового резидента РФ,

поскольку в 2015 г. провел недостаточно времени на территории страны.

На тот момент стоимость Alibaba оценивалась в $32 млрд, то есть доля, выкупленная консорциумом Усманова, составляла менее 5%. В конце 2015 г. Усманов сообщил, что уже продал часть акций Alibaba. Прибыльность инвестиций он обозначил на уровне 500-600%.

«Мы из этой компании на достаточно высоком уровне выходили. Она стоила $250 млрд. Надо оставлять прибыль и другим инвесторам», – так пояснил предприниматель решение о продаже акций.

В октябре 2016 г. Усманов лишился статуса налогового резидента РФ, поскольку в 2015 г. провел недостаточно времени на территории страны. Однако в интервью каналу «Россия 24» предприниматель заявил, что вернет себе этот статус как только уйдет с поста Международной федерации фехтования (FIE), поскольку именно эта должность заставляет его много времени проводить за рубежом.

Продажа акций Apple и Facebook

У фонда, в котором участвует Усманов, все еще остается небольшой процент акций Apple. На вопрос, все ли акции компании были проданы, Усманов ответил: «Нет, не совсем. Чуть-чуть есть». От части акций Apple бизнесмен избавился в начале 2014 г. «Очень хорошо заработали. Слава Аллаху», – оценил предприниматель прибыльность вложений в Apple.

О приобретении Усмановым акций Apple на сумму $100 млн стало известно в апреле 2013 г. На тот момент акции компании стоили порядка $430 за штуку. По словам Усманова, хорошие условия для покупки ценных бумаг Apple появились после падения стоимости компании на $100 млрд. «Я верю, что Apple это очень многообещающая инвестиция на ближайшие три года», – отметил предприниматель.

Во второй половине 2013 г. группа фондов DST Global продала значительную часть своих акций социальной сети Facebook, весь пакет акций в разработчике игр для социальных сетей Zynga и практически все ценные бумаги скидочного сервиса Groupon. Акционером Facebook Усманов стал в 2009 г., когда его фонды в результате нескольких сделок приобрели около 10% акций соцсети.

Другие инвестиции

Усманов уточнил, что сохраняет вложения в индийский стартап Ola, который является конкурентом Uber. Также он сообщил, что его структуры продолжат инвестировать в американские ИТ-компании. «Вот сейчас мы вложили деньги, и уже теперь можно говорить, что получили практически самый крупный пакет в компании, которая занимается созданием glass для автономного вождения, то есть лидары», – отметил бизнесмен, не став раскрывать название компании и объем инвестиций. По его словам, сейчас проект находится на стадии подготовки ко внедрению в автомобильную промышленность «на самом высшем уровне».

«Мы сделали с этой компанией совместное предприятие вместе с крупнейшим поставщиком всех датчиков для мировой автоиндустрии и готовимся, так сказать, к тому, чтобы следующий этап доказал, что этот стартап заслуживает внимания производителей», – подвел итог Усманов.

В этого же производителя лидаров (оптических датчиков) инвестируют другие крупные игроки рынка автомобилестроения и робототехники. В том числе в проекте, по словам Усманова, принимает «косвенное участие» основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk).

Несколько дней назад стало известно, что DST Global возглавил раунд инвестиций в бразильский стартап Nubank, который позволяет своим пользователям заводить виртуальные платежные карты. Общий объем инвестиций в бразильского «убийцу банков» составит $80 млн.