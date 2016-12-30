В скандальном законопроекте об онлайн-кинотеатрах найдена коррупционная составляющая

Минэкономразвития дало отрицательный отзыв на законопроект об онлайн-кинотеатрах, который запрещает иностранцам владеть такими сервисами. Министерство указывает на отсутствие в документе методик определения онлайн-кинотеатров, подпадающих под действие данного законопроекта, что может расцениваться как коррупционный фактор.

Минэкономразвития против законопроекта об онлайн-кинотеатрах

Минэкономразвития (МЭР) раскритиковало законопроект «О регулировании OTT-сервисов», который был внесен в Госдуму депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым. Текст отзыва имеется в распоряжении CNews.

Напомним, законопроект, первоначально разработанный Медиа-коммуникационным союзом (МКС), предполагает внесение изменений в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с целью регулирования деятельности аудиовизуальных сервисов - онлайн-кинотеатров. Согласно документу, Роскомнадзор будет вести реестр онлайн-кинотеатров, которые ориентированы на жителей России и посещаемость которых составляет не менее 100 тыс. в месяц. Либо, если сервис ориентирован на жителей одного региона России, его посещаемость должна составлять не менее 20 тыс. в месяц.

Иностранцы не покажут кино пользователям Рунета

Иностранцы, а также российские организации, в которых иностранным структурам принадлежит 20% и более, не смогут контролировать включенные в данный реестр онлайн-кинотеатры. То есть работа в России таких сервисов, как Netflix, станет невозможной. В отдельных случаях правительственная комиссия по иностранным инвестициям сможет дать разрешение зарубежным инвесторам владеть такими сервисами. Под действие законопроекта не должны попасть сервисы, размещающие пользовательское видео, например, YouTube.

Минэкономразвития дало отрицательный отзыв на законопроект об онлайн-кинотеатрах

Онлайн-кинотеатры, которые войдут в реестр Роскомнадзора, должны будут выполнять целый ряд требований. Они не смогут использовать свои площадки для совершения уголовно-наказуемых деяний, пропаганды терроризма и экстремизма, распространения порнографии, разглашения государственной тайны, предвыборной агитации и т.д. Должна будет соблюдаться и возрастная маркировка для защиты детей от вредной для них информации. Кроме того, владельцы онлайн-кинотеатры обяжут реагировать на требования граждан и организаций об удалении информации, являющейся недостоверной, нарушающих деловую репутацию либо нарушающих право на частную жизнь.

Как определить онлайн-кинотеатр, ориентированный на жителей России?

В своем отзыве МЭР указывает, что в законопроекте отсутствует методика определения того обстоятельства, что онлайн-кинотеатр ориентирован на жителей России. Законопроект понимает под этим онлайн-кинотеатры, которые взимают плату с жителей России либо размещают рекламу, ориентированную на россиян. Но нынешнее законодательство не содержит определения рекламы, ориентированной на привлечение внимания россиян или жителей какой-либо отдельной территории, предупреждают в министерстве.

«Коррупционный фактор»

Еще больше возражений вызвало определение онлайн-кинотеатра, ориентированного на жителей одного субъекта федерации – соответствующая методика также отсутствует. «Указанное положение законопроекта в представленной редакции, в соответствии с постановлением правительства "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", может быть расценено как коррупциогенный фактор "широта дискреционных полномочий", выражающийся в неопределенности условий принятия решений», — говорится в отзыве МЭР

МЭР выразило сомнения и относительно используемого в законопроекте определения аудиовизуальной продукции. «Неясно, что законодатель понимает под совокупностью фильмов, кинофильмов, иных аудиовизуальных произведений и телеканалов, телепрограмм, видеопрограмм», — указывают в МЭР. В законопроекте таким образом попытались описать аудиовизуальные сервисы.

Также МЭР считает необходимым уточнить определение организатора аудиовизуального сервиса. В текущей версии законопроекта им является лицо, осуществляющее формирование и/или организацию распространения в информационно-коммуникационных сетях аудиовизуальной продукции. Но понятие «формирование аудиовизуальной продукции» содержится только в Концепции развития телерадиовещания в России на 2018–2015 годы и относится только к вещателю — юридическому лицу, осуществляющему телерадиовещание по лицензии на вещание.

В случае, если онлайн-кинотеатр перестает соответствовать заложенным в законопроект требований по посещаемости, его владелец может направить в Роскомнадзор запрос на исключение его из реестра. МЭР считает, что Роскомнадзор должен сам следить за посещаемостью ресурсов и, при необходимости, исключать их из реестра. Наконец, законопроект обязывает онлайн-кинотеатры назначить должностное лицо, ответственное за исполнение требований законодательства. Но в МЭР считают целесообразным разрешить онлайн-кинотетрам самостоятельно определять порядок соблюдения требований законодательства.

Разработчики законопроекта отрицают критику

В МЭР сообщили, что направили свои замечания в Минкомсвязи. Представитель разработчика законопроекта – МКС – говорит, что ассоциация не согласна с замечаниями министерства и какая-либо коррупционная составляющая в документе отсутствует.

Напомним, законопроект об онлайн-кинотеатрах ранее подвергался серьезной критике в отрасли. Против него выступают Ассоциация онлайн-видео (объединяет российские онлайн-кинотеатры), Российская ассоциация электронных коммуникаций и эксперты Открытого правительства.