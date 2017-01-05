Huawei выпустила бюджетный смартфон с двумя объективами

Новый смартфон линейки Honor



Компания Huawei представил новый смартфон линейки Honor — 6x. Презентация состоялась в Лас-Вегасе в ходе ежегодной выставки Consumer Electronic Systems (CES).



Президент Honor заявил, что девизом нового смартфона станет «double or nothing» («двойной или никакой»). Основными преимуществами смартфона стали камера из двух объектов, улучшенная производительность и повышенная емкость аккумулятора.



Преимущества двух объективов



Задняя камера Honor 6x состоит из двух объектов с разрешениями 12 МП и 2 МП. Наличие дополнительной камеры позволяет улучшить возможности по автофокусу и сократить время фокусировки до 0,3 сек. Широкий диапазон диафрагмы — F/0.95-F/16 — позволяет определить степень фокусировки. Также поддерживается технология Phase Defection Auto Focus (PDAF) и обеспечивается улучшенная передача оттенков ночи.

Новый смартфон Huawei Honor 6x

Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП и широкий угол обзора (77 градусов). Благодаря технологии автоопределения цвета кожи и ПО авторетуширования портеров камера сможет делать отличные селфи, заявили в ходе презентации.



Восьмиядерный процессор



Honor 6x имеет 8-ядерный процессор (4x2,3 ГГц + 4x1,8 ГГц) и файловые систему с увеличенной на 20% производительностью.



Аккумулятор емкостью 3340 мАч обеспечивает работу в течение более двух дней в нормальном режиме и полтора дня в режиме активного использования. Владелец смартфона сможет без подзарядки смотреть до 11,5 часов видео, слушать до 70 часов музыки либо 8 часов играть в игры.



Автояркость и контрастность



Экран 5,5’’ с разрешением Full HD выполнен из изогнутого стекла. Экран автоматически регулирует контрастность и яркость и, как утверждается, может обеспечивать нормальное качество изображения даже на ярком солнечном свете. Кроме того, встроенный модуль фильтрации голубого цвета призван обеспечивать глазам комфортный просмотр изображения.



Другими особенностями аппарата являются: сканер отпечатков третьего поколения, обеспечивающий разблокировку телефона за 0,3 секунды, возможность разделить экран на две части, возможность осуществлять запись видеоизоражения с экрана и делать скриншот прокручивающегося экрана, а также функция WiFi-моста (прием WiFi-сигнала с возможностью раздать его на четыре других устройства).



Цена аппарата



Honor 6x доступен в трех цветах: серебряном, черном и сером. Также существуют две модификации аппарата. Первая обладает 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти (с возможностью добавления карт расширения), вторая — 4 ГБ и 64 ГБ соответственно (также поддерживаются карты расширения). Стоимость этих устройств составит $250 и $300 соответственно.

