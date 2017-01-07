Samsung представила игровой ноутбук и новые Chromebook

Ноутбук для геймеров



Корпорация Samsung в ходе начавшейся в Лас-Вегасе ежегодной выставке Consumer Electronis Systems (CES) представила свой первый игровой ноутбук — Odyssey. Презентацию вела вице-президент американского подразделения Samsung Аланна Котонн (Alanna Cotton).



Odyssey ориентирован на любителей компьютерных игр. С этой целью ноутбук можно будет легко модернизировать (upgrade). В частности, в устройстве будет просто поменять модули оперативной памяти и SSD-винчестер.



Также в Odyssey есть технология вентиляции и охлаждения HexaFlow Vent. Другой важной особенностью Odyssey является то обстоятельство, что, в отличие от существующих на рынке игровых ноутбуков, он обладает компактными размерами и позволяет играть в дороге.



Кроме того, установленное на Odyssey ПО позволяет обмениваться сообщениями, фотографиями и файлами с другими устройствами, например, со смартфонами.

Игровой ноутбук Samsung Odyssey

Odyssey работает на четырехядерном процессоре Intel Core i7. Ноутбук существует в двух исполнениях. Первая модель оснащена экраном с диагональю 15,6 дюйма, поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти, имеет жесткий диск SSD объемом до 256 ГБ и обычный жесткий диск объемом до 1 ТБ и весит 2,5 кг. Модель имеет клавиатуру WASD.



Вторая модель оснащена экраном диагональю 17,3 дюйма, поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти, имеет жесткий диск SSD объемом до 512 ГБ и обычный жесткий диск объемом 1 ТБ и весит 3,8 кг. Модель имеет клавиатуру Volcano.



Chromebook — на ARM и Intel



Одновременно Samung презентовала два новых Chromebook — ноутбуков под управлением Chrome OS, созданных при участии корпорации Google. Данные устройства имеют сенсорные экраны с диагональю 12,3 дюйма, обеспечивают вращение экрана на 360 градусов, поддерживают приложения из Google Play.



Ноутбуки оснащены стилусами, и на них предусмотрены приложения для рукописных заметок и рисования с их помощью. В устройствах установлено 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти eMMC.



Ноутбуки на базе Chrome OS выпущены в двух исполнениях. Chromebook Plus работает на процессоре QP1 ARM. Стоимость устройства составит от $450. Другая модификация — Chromebook Pro — работает на процессоре Intel Core M3, его цена пока не объявлена.



Ноутбук на Windows



Еще одна новинка — это компактный ноутбук Samsung Notebook 9 под управлением ОС Windows 10. Устройство работает на процессоре Intel Core i7 7500U, имеет 15-дюймовый экран с разрешением Full HD и с возможностью наклона на 180 градусов, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-диск на 256 ГБ. Аккумулятор обеспечивает до 9 часов автономной работы.

