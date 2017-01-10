После продажи у Yahoo отберут имя и гендиректора

В Yahoo заявили о близящемся завершении сделки по продаже интернет-бизнеса Verizon, после чего компанию переименуют в Altaba, а ее глава Марисса Майер покинет Совет директоров.

Компания Yahoo будет переименована в Altaba, а ее гендиректор Марисса Майер (Marissa Mayer) покинет состав Совета директоров. Как сообщает Reuters, об этом заявили в самой Yahoo.

Причиной изменений станет закрытие сделки по приобретению интернет-бизнеса Yahoo, включающего рекламный сервис, электронную почту и медиа-активы, компанией Verizon Communications Inc. Сумма сделки оценивается в $4,83 млрд.

Историю появления нового названия компании Altaba в Reuters не поясняют, официальных заявлений по этому поводу тоже нет. Возможные версии активно обсуждаются в интернете. К примеру, журналисты NDTV отмечают, что по завершении сделки Yahoo останется владельцем 15% акций китайской компании Alibaba. Новое название, таким образом, намекает на альтернативу Alibaba (alternative and Alibaba).

Собственную версию предложили журналисты New York Times. В Пакистане есть компания, производитель ножниц Al-Taba. Возможно, кто-то из сотрудников Verizon как-то связан с ней, иронизирует издание.

Сделка с Verizon

Первые переговоры о приобретении Verizon активов Yahoo прошли летом 2016 г. Как оценивали тогда эксперты, сумма сделки была примерно в восемь раз меньше рыночной капитализации компании, на тот период составлявшей $37 млрд.

Марисса Майер в начале своей карьеры в Yahoo

Что касается капитализации именно интернет-бизнеса Yahoo, она, по словам экспертов, «ниже нуля». Основную часть рыночной стоимости компании представлена входящей в ее состав дочерней Alibaba. Между тем, в конце 2016 г. сделка оказалась под угрозой. На это повлиял скандал с утечкой данных пользователей Yahoo.

Как уточняет Reuters, имели место два инцидента: первый с участием порядка полумиллиарда аккаунтов и второй - с участием более миллиарда. Однако в Verizon заявили, что не видят сильных стратегических расхождений с Yahoo из-за этих случаев.

Скандальный топ-менеджер

Кроме Мариссы Майер после закрытия сделки в отставку уйдут еще пятеро руководителей компании. Оставшиеся на своих постах члены Совета директоров будут курировать Altaba.

Марисса Майер неоднократно становилась участником громких скандалов в Yahoo. В 2012 г. правление Yahoo назначило генеральным директором бывшего топ-менеджера Google, рассчитывая, что Майер сможет возродить некогда ведущую интернет-компанию. Однако впоследствии инвесторы жестко критиковали ее политику, заявив, что она не имеет четкой глобальной стратегии по развитию и транжирит деньги компании.

Акционеры посчитали Майер виновной в растрате $3 млрд на покупку 49 ненужных компаний, от приобретения которых не было никакой пользы. Одним из последних скандалов стал судебный иск, поданный уволенным сотрудником Yahoo к Мариссе Майер. Истец утверждает, что с ее подачи в компании развернуты гонения на сотрудников-мужчин.