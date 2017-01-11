«Ростех» создает мегасистему управления финансами и закупками на «1С»

Новая АИС — на «1С»



Свою автоматизированную систему управления финансовой и закупочной деятельностью «Ростех» собирается создать на основе типовых средств настройки ПО «1С:Предприятие 8» в конфигурации «1С:Управление холдингом». На это госкорпорация готова потратить p545 млн. Подрядчик для выполнения соответствующих работ будет выбран в рамках тендера, проходящего сейчас в формате конкурса в электронной форме.



Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, претендентами на контракт выступили компания «Крок» и «Научно-производственный центр “1С”» — стопроцентная «дочка» фирмы «1С». Ценовое предложение «Крока» составило p538,8 млн, «1С» — p480 млн. Итоги конкурса «Ростех» намерен подвести 16 января 2017 г.



Охват и границы системы



В пресс-службе «Ростеха» сообщили CNews, что сейчас госкорпорация для управления деятельностью в сфере финансов и закупок использует несколько различных систем. «В настоящее время создается единая автоматизированная система, которая консолидирует все данные и позволит оптимизировать рабочие процессы, — отметили собеседники. — Также это обеспечит максимальную информационную защищенность всех сведений».



В техзадании тендера указано, что создаваемая единая система должна охватить в «Ростехе» процессы управления финансовыми потоками и ликвидностью, управленческий учет и бюджетирование, управление договорами и закупочной деятельностью.



«Ростех» станет за полмиллиарда управлять финансами и закупками на «1С»

Как можно понять из конкурсной документации, новая система дополнит одну уже существующую и одну создаваемую в госкорпорации финансово-учетные системы: «Единое корпоративное казначейство» и «Сбор и консолидация финансового плана доходов и расходов».



По данным из открытых источников, первая из них была создана в 2014-2015 гг. на базе решения «ЦФТ-корпорация» компании «Центр финансовых технологий» (ЦФТ). Вторая должна войти в промышленную эксплуатацию в 2017 г. Ее строит одна из «дочек» «Ростеха» — компания «РТ-информ», осуществляя проект на основе отечественной технологической платформы BarsUP.Designer компании «Барс груп», входящей в «Национальный центр информатизации» «Ростеха».



Масштабы «Ростеха»



Целью деятельности «Ростеха» определены содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции путем обеспечения поддержки на внутреннем и внешнем рынках российских организаций-разработчиков и производителей высокотехнологичной промышленной продукции.



В структуру госкорпорации включено порядка 700 организаций различной организационно-правовой формы, из которых в настоящее время сформировано 18 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и в гражданских отраслях промышленности. Организации «Ростеха» расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран.



По данным «Контур.фокус», в 2015 г. выручка организации составила p957,0 млн при чистой прибыли в p50,1 млрд.

