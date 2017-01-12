«Мегаплан» впервые рассказал о своей выручке

Компания «Мегаплан» продала за 2016 г. более 5 тыс. лицензий своей CRM-системы, что обеспечило ей оборот в 171 млн руб. Рост продаж в Белоруссии составил 60%. В CRM-систему «Мегаплан» был внесен ряд изменений, главные из которых – новый дизайн и повышение скорости работы.

Рост оборота «Мегаплана»

Оборот компании «Мегаплан», российского разработчика CRM-решений, достиг в 2016 г. 171 млн руб., сообщил CNews разработчик. Это первый за последние годы случай, когда «Мегаплан» раскрыл свои финансовые показатели.

За 2016 г. было реализовано более 5 тыс. лицензий на использование облачной и коробочной версий CRM «Мегаплан». В IV кв. 2016 г. оборот компании вырос на 25% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год. В 2017 г. вендор планирует увеличить продажи еще на 30%.

За 2016 г. «Мегаплан» привлек ряд новых клиентов. В их число попали Группа Крокус, МГИМО, СПбГУ, АО «НД Банк», сеть квестов «Клаустрофобия», сеть спортивных клубов Fitness House, сеть магазинов «Верный», «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины» Росздрава и др. Был отмечен значительный рост продаж в Белоруссии – на 60% по сравнению с предыдущим годом. В 2017 г. планируется выход на рынок Украины.

По словам гендиректора «Мегаплана» Сергея Козлова, использование CRM-систем, которое еще несколько лет назад было в новинку бизнесу, сейчас становится нормальной практикой. Однако российский CRM-рынок пока «далек от насыщения», особенно в регионах России и в ближнем зарубежье, поэтому у компаний-разработчиков есть пространство для быстрого роста.

Изменения в CRM «Мегаплан»

В 2016 г. компания начала переработку продукта CRM «Мегаплан». Был осуществлен переход на новую технологию ReactJS, которая, по утверждению разработчиков, увеличила скорость работы системы. Кроме того, элементы интерфейса теперь расположены иначе, а пользователь получил возможность самостоятельно выбирать наиболее удобный для него дизайн – список или карточки. Если элементы представлены в виде карточек, работать можно в одном окне, не переходя со страницы на страницу.

В 2016 г. компания «Мегаплан» продала 5 тыс. лицензий на использование своей CRM-системы

Также компания сообщает, что в 2016 году CRM «Мегаплан» стала комплексной платформой. Теперь туда можно добавлять сервисы и приложения для обмена информацией с другими системами, что должно сделать продукт более эффективным и удобным в использовании. Подобные приложения могут быть созданы как сторонними разработчиками, так и пользователями системы.

Таким образом, «Мегаплан» теперь обменивается данными с системами, отвечающими за пропускной режим на предприятии, бухгалтерские расчеты и проводки, складской учет, управление ценами и оценку эффективности различных каналов продаж. Кроме того, осуществляется интеграция данных с почтовыми сервисами, единой базой контактов и цифровой телефонной станцией. Данные всех этих систем можно синхронизировать с информацией «Мегаплана», а также использовать внутри него.

Что умеет CRM «Мегаплан»

CRM «Мегаплан» – это российских CRM-сервис, предназначенный для менеджмента продаж и автоматизации управления компанией и бизнесом. Система дает возможность работать с проектами, руководить персоналом и следить за финансами прямо в интернет-браузере.

Кроме того, сервис позволяет управлять базой клиентов и оформлять продажи, ставить задачи перед сотрудниками и контролировать их выполнение. Существует облачная версия продукта, работающая по принципу SAAS («ПО как услуга») и коробочная версия, которая устанавливается на сервер клиента.

Чем занимается компания «Мегаплан»

«Мегаплан» – это российский разработчик CRM-систем и диспетчеров задач (таск-менеджеров). Компания была основана в 2007 г. В марте 2012 г. 51% акций «Мегаплана» был выкуплен компанией «1С». В апреле 2016 г. инвестиционная компания Sferiq продала принадлежащий ей блокирующий пакет (27,06%) акций «Мегаплана», покупателем выступила также «1С». По мнению руководства, сосредоточение акций «Мегаплана» в руках «1С» поспособствует дальнейшему росту бизнеса.

Продуктовый набор «Мегаплана» включает в себя сервисы для организации совместной работы, хранения документов и общения в компаниях малого и среднего бизнеса; индивидуальные онлайн-сервисы; продукты для автоматизации основных бизнес-процессов (продажа, финансы, склад).

В число клиентов «Мегаплана» входят Департамент информационных технологий города Москвы, «Ростелеком», Московское агентство организации отдыха и туризма «Мосгортур», «Бинбанк», сеть спортивных клубов Fitness House, Московский авиационный институт, Интерактивный образовательный город профессий для детей «КидБург», сеть квестов «Клаустрофобия» и другие.