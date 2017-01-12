Обвал рынка ПК продолжается 5 лет подряд

Спад неизбежен



В 2016 г. объемы мировых поставок персональных компьютеров в сравнении с 2015 г. упали на 6,2 %, подтвердив тенденцию падения, длящегося с 2012 г. Об этом говорится в отчете аналитической компании Gartner. По данным экспертов, в четвертом квартале 2016 г. мировые поставки ПК составили 72,6 млн единиц — на 3,7 % ниже, чем за тот же период прошлого года. Всего в 2016 г. они составили 269,7 млн единиц.



«Застой на рынке ПК продолжался и в четвертом квартале 2016 г., а праздничные продажи в целом были слабыми из-за принципиальных изменений на потребительском рынке ПК», — отметила старший аналитик Gartner Микако Китагава (Mikako Kitagawa). По ее словам, на статичный рынок ПК практически не повлияли развивающиеся технологии, вроде устройств «два в одном», ультратонких ноутбуков или аккумуляторов с увеличенным объемом.



По мнению Микако Китагавы, в целом на рынке ПК в ближайшее время будет наблюдаться застой, однако некоторые потенциальные возможности для его роста все же есть. Речь идет об устройствах для продвинутых пользователей, бизнес-секторе и геймерах. Однако эти направления развития не смогут предотвратить общий спад рынка ПК, по крайней мере, в следующем году, резюмировала аналитик Gartner.



Консолидация рынка



По данным экспертов, в четвертом квартале 2016 г. четыре из шести производителей ПК, составивших топ вендоров, демонстрировали рост. Три компании в конце года увеличили свою долю на мировом рынке. Lenovo сохранила в рейтинге первую позицию, наиболее успешно продажи у нее шли в Северной Америке и регионах EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). В то же время рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Японии продолжают оставаться для Lenovo вызовом. Объем отгруженной компанией в четвертом квартале 2016 г. продукции составил 15,781 млн штук.

Gartner зафиксировал падение рынка ПК на протяжении 5 лет

На втором месте рейтинга обосновалась Hewlett-Packard (14,808 млн штук), рост отгрузок продукции которой последовательно фиксировался на протяжении трех кварталов. Основные потребители компании находятся в США и регионах EMEA.



На третьем месте списка значится Dell (10,723 млн штук). Также в топе производителей ПК значатся Asus, Apple и Acer. Эксперты добавили, что 2016 г. был также отмечен продолжающейся консолидацией на рынке ПК: тройка производителей — Lenovo, HP и Dell — заняли 54,7% общего объема мировых поставок. В 2015 г. их доля была меньше — 51,5%.

