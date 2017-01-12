ИС Росимущества уличили в колоссальном завышении цен на государственную недвижимость

Данные о недвижимости казны неадекватны



Счетная палата пришла к выводам о неактуальности данных казенной недвижимости России, находящихся в информационных системах Росимущества. В частности, в Реестре федерального имущества учтено в три раза меньше объектов, чем в Едином госреестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). При этом стоимость казенной недвижимости в сводном балансе Росимущества по итогам 2014 и 2015 гг. ежегодно завышалась на 80% от его реальной совокупной стоимости. В этот период Росимуществом руководила Ольга Дергунова, наиболее известная по своей должности главы российского офиса Microsoft в 2004-2007 гг.



К казне в данном случае относится имущество, не закрепленное за кем бы то ни было на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.



«Необходимо проведение сплошной инвентаризации имущества казны Российской Федерации, как это предусмотрено законом о бухгалтерском учете и методическими рекомендациями Минфина России», — считает аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров.



По его словам, сведения Реестра федерального имущества являются основой формирования данных о стоимости нефинансовых активов государственной казны в отчетности Росимущества и, как следствие, в сводном балансе исполнения федерального бюджета.

Счетная палата нашла в ИС Росимущества серьезные искажение данных о недвижимости

Коллегия Счетной палаты приняла решение направить представления Росимуществу и Минтранспорта, письмо в Генпрокуратуру и отчеты в палаты Федерального Собрания. Кроме того, комплексные предложения по урегулированию имеющихся проблем будут направлены Правительству России, а также Минфину.



Количественные расхождения



Выборочной проверкой контрольного органа было подтверждено отсутствие в базе Росимущества 185 объектов, не подлежавших приватизации в составе имущественных комплексов ФГУП.



Но при этом, по словам Максим Рохмистрова, по факту в составе казны сейчас отражаются сведения о выбывших объектах, а также об объектах, закрепленных за правообладателями. Например, об объектах общей площадью 6 тыс. кв. метров, переданных более года назад в хозяйственное ведение ФГУП «Почта России», ФГУП «РТРС» и ФГУП «Росразмещение».



«Не актуальна информация об обременениях объектов казны, — сообщают в Счетной палате. — Так, не в полном объеме отражены сведения о передаче имущества в доверительное управление ГК “Автодор”».



Стоимостные завышения



Причиной вышеупомянутого 80-процентного завышения стоимости недвижимости в сводном балансе Росимущества в Счетной палате называют некорректное внесение данных о стоимости объектов в Реестр федерального имущества.



В первую очередь, речь идет об объектах, расположенных в Казахстане. Они были переданы России и учтены в Реестре федерального имущества в апреле 2014 г. на основании межправительственного соглашения. «В составе указанного имущества более 1,7 тысяч объектов недвижимости стоимостью около p2,5 млрд, — утверждает Рохмистров. — В реестре оно стало стоить более чем в 500 раз больше. Это объясняется Росимуществом искажением единицы измерения стоимости ряда объектов при внесении в реестр информации о них».



В результате в тысячу раз была завышена стоимость объекта «Памятник погибшим воинам-интернационалистам», расположенного в Москве на Поклонной горе. По данным реестра, его стоимость составляет p20 млрд, что не соответствует акту о приемке-передаче объекта, согласно которому памятник стоит p20 млн. В общей сложности еще на p20 млрд была завышена стоимость десяти объектов недропользования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.



Проблематика неточностей



В Счетной палате считают, что в целом, формированию полной и достоверной информации о состоянии нефинансовых активов казны препятствует тот факт, что балансовая стоимость указывается в реестре только в случае принятия объектов от балансодержателей, поэтому значительное количество объектов отражено по нулевой стоимости.



Ведение пообъектного бюджетного учета казны актами Минфина не предусмотрено, отмечают аудиторы. А порядок аналитического учета на основе данных Реестра федерального имущества до настоящего времени не утвержден. Это также создает предпосылки для искажения данных бухгалтерского учета Росимущества.



Не установлены Минфином и особенности отражения в учете и отчетности органов власти сведений об имуществе казны в случае, когда полномочия, связанные с управлением и распоряжением имуществом, осуществляются несколькими органами власти. Так, сведения об имуществе казны, переданном в доверительное управление ГК «Автодор», отражаются на балансе и Росимущества, осуществляющего полномочия собственника имущества, и Минтранса, который является учредителем доверительного управления.



Выборочной проверкой подтвержден факт дублирования в отчетности указанных органов власти сведений о 145 объектах совокупной балансовой стоимостью p36 млрд. При этом формирование сводной отчетности Минтранса в части данных об имуществе казны осуществлялось путем включения в нее показателей отдельного баланса ГК «Автодор», не относящегося к числу получателей (распорядителей) бюджетных средств.



Низкая доходность продаж из казны



В Счетной палате усматрели крайне низкие темпы сокращения и вовлечения имущества казны в предпринимательский оборот. На 15 июня 2016 г. в информсистеме «Казна» были сформированы данные о виде использования в отношении лишь 32 851 объекта, что составляет 43% плана. При этом включение в прогнозный план приватизации предусмотрено в отношении крайне малого количества объектов (всего 2% от их общего числа).



«Это объясняется Росимуществом необходимостью получения доходов от аренды федерального имущества, что не соответствует задачам Госпрограммы по минимизации объектов федерального имущества», — пояснил Максим Рохмистров, добавив, что количество объектов имущества казны, которые Росимущество планирует передать в аренду, составляет всего 5%.



Доходы от передачи в пользование и продажи объектов казны в 2014 г. составили p1,4 млрд, в 2015 г. — p1,7 млрд. При этом доля доходов от приватизации не превышает 3%. В 2015 г. от продажи казны было получено лишь p49 млн. План приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг. в части продажи иного имущества казны выполнен лишь на 15%.



К моменту публикации этого материала Росимущество не смогло ответить на вопросы CNews.