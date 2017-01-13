Депутаты запретили иностранцам владеть онлайн-кинотеатрами и рассказали идеи насчет соцсетей

Депутаты начали регулировать онлайн-кинотеатры

Госдума приняла в I чтении законопроект об OTT-сервисах, предусматривающей регулирование аудиовизуальных сервисов – онлайн-кинотеатров. Документ был разработан Медиа-коммуникационным союзом (МКС) и внесен в Госдуму депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым.

Законопроект предполагает создание специального реестра онлайн-кинотеатров, который будет ввести Роскомнадзор. В реестр должны будут вноситься ресурсы, которые ориентированы на жителей России либо размещают ориентированную на россиян рекламу, и посещаемость которых составляет не менее 100 тыс. человек в месяц. Либо – если кинотеатр ориентирован на жителей одного региона – посещаемость должна составлять не менее 20 тыс. человек в месяц.

Какие требования будут накладываться на онлайн-кинотеатры

Онлайн-кинотеатры, которые будут включены в Реестр, не смогут принадлежать иностранцам либо организациям, в которых иностранным лицам принадлежит не менее 20%. В отдельных случаях правительственная комиссия по иностранным инвестициям может делать исключения. Законопроект не распространяется на аудио-визуальные сервисы, которые размещают преимущественно пользовательский контент – то есть, например, YouTube не должен попасть под действие будущего закона. Зато работа в России, например, Netflix, станет невозможной.

У автора «закона об онлайн-кинотеатрах» Андрея Лугового есть интересные идеи насчет социальных сетей

Кроме того, онлайн-кинотеатрам, занесенным в Реестр, придется выполнять целый ряд требований. Они не смогут использовать свои площадки для совершения уголовно-наказуемых деяний, пропаганды терроризма и экстремизма, распространения порнографии, разглашения государственной тайны, предвыборной агитации и т.д. Должна будет соблюдаться и возрастная маркировка для защиты детей от вредной для них информации.

Помимо этого, владельцев онлайн-кинотеатров обяжут реагировать на требования граждан и организаций об удалении информации, являющейся недостоверной, нарушающих деловую репутацию либо нарушающих право на частную жизнь.

В правительстве против ограничений для иностранцев

Принятый Госдумой законопроект был серьезно раскритикован участниками интернет-индустрии. Замечания к документы были высказаны и в органах власти. Так, Минэкономразвития усмотрело в законопроекте «коррупционную составляющую» в части определения онлайн-кинотеатра, ориентированного на жителей одного субъекта федерации: методика определения такого ресурса отсутствует, а, значит, создает «широту дискреционных полномочий».

Правительство и правовой аппарат Госдумы в своих отзывах выразили сомнения в необходимости ограничения доли иностранного владения в онлайн-кинотеатрах и реализуемости запрета для иностранцев на владение такими ресурсами. Кроме того, в отзывах была отмечена необходимость уточнить такие определения, как «аудио-визуальный сервис», организатор таких сервисов и «аудио-визуальная продукция».

Правовой аппарат Госдумы также раскритиковал положение об онлайн-кинотеатре для жителей одного субъекта федерации: это противоречит глобальному характеру сети интернет, когда на ресурс может зайти пользователь из любой точки мира. Кроме того, необходимо предусмотреть автоматическое исключение ресурса из реестра Роскомнадзора в случае, если его посещаемость стала меньше требуемой (законопроект предполагает, что в таком случае владелец ресурса сам должен обратиться в Роскомнадзор), и прописать критерии, когда правительственная комиссия по иностранным инвестициям может разрешить зарубежным инвесторам владеть российскими онлайн-кинотеатрами.

На очереди соцсети

«Законопроект нуждается в серьезной доработке - это отмечали и мы, и комитеты Госдумы, и Правительство в своих отзывах, - говорит глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. - При этом и инициатор законопроекта Андрей Луговой, и глава профильного комитета Леонид Левин сегодня с парламентской трибуны заверили всех, что работа над документом продолжится с участием отраслевых экспертов. По решению депутатов нас есть 30 дней, чтобы привести законопроект в рабочее состояние. Уверен, что нам удастся найти точку консенсуса и сформулировать нормы таким образом, чтобы новое регулирование не привело к ущербу для российских игроков рынка онлайн-видео».

Между тем, автор законопроекта об онлайн-кинотеатрах Андрей Луговой на заседании Госдумы изложил новую идею: приравнять социальные сети к операторам связи. «Надо давно поставить вопрос о том, чтобы вообще все эти соцсети стали операторами связи для того, чтобы к ним были совсем другие требования, чтобы, извините, наших сограждан и наших детей не вербовали на то, чтобы ехать в Сирию и другие горячие точки», - заявил Луговой.