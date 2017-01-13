Крупнейший в мире создатель фитнес-браслетов остановил производство из-за отсутствия спроса

Компания Fitbit была вынуждена приостановить производство своей продукции, поскольку ритейлеры и производители завалены невостребованным товаром. Спрос на браслеты для фитнеса, оживший в сезон праздников, вернулся к низкому уровню. Поставщики Fitbit могут не получить денег за уже выпущенные гаджеты.

Fitbit остановила производство

Компания Fitbit приостановила производство своих браслетов для фитнеса в середине декабря 2016 г. Причина – избыток невостребованного товара на складах ритейлеров и производителей, вызванный спадом продаж, пишет агентство Bloomberg.

Исследовательская компания Cleveland Research подтверждает, что спрос на нательные гаджеты Fitbit в настоящий момент можно «охарактеризовать как слабый», и что ожидаемая выручка компании за IV кв. 2016 г. сильно завышена.

По словам аналитика фирмы Бена Боллина (Ben Bollin), 2017 г. начался для Fitbit неудачно, вплоть до того, что некоторые поставщики компании могут не получить плату за произведенную ими продукцию, поскольку спрос на нее упал. Партнеры полностью остановили производство для Fitbit, так как буквально «утопают в продукции».

Акции и конкуренты

За публикацией отчета Cleveland Research последовало немедленное падение акций Fitbit на 5,9%, до $7,33 за штуку. Сейчас курс немного выровнялся, акции торгуются по $7,46. В праздничный сезон акции компании совершили резкий скачок вверх, достигнув трехмесячного максимума в $8,12. Причиной стало то, что на праздниках приложение для браслетов Fitbit лидировало в списке свободных приложений для iOS. Это заставило предположить, что браслеты для фитнеса были популярным подарком в праздничный период.

Судя по рейтингу приложения Fitbit для iOS, в сезон праздников гаджеты компании были популярными подарками

Инвесторы обеспокоены снижением стоимости акций Fitbit в долгосрочной перспективе – бумаги подешевели примерно на 43% после того, как компания опубликовала финансовые результаты III кв. 2016 г. В июле-сентябре 2016 г. чистая прибыль компании составила $26,1 млн, хотя в предыдущем году этот же показатель составлял $45,8 млн.

Падение прибыли связано не только с угасанием спроса на браслеты, но и с давлением со стороны конкурентов. В верхнем ценовом сегменте Fitbit приходится конкурировать с Apple, в нижнем – с Xiaomi. Cleveland Research отмечает, что одновременно с сокращением доли Fitbit на рынке браслетов идет увеличение доли Xiaomi.

По мнению Ника Маккея (Nick McKay), аналитика компании Wedbush Securities, оживить спрос на продукцию Fitbit могла бы презентация нового продукта. Однако на выставке потребительской электроники CES 2017, прошедшей недавно в Лас-Вегасе, компания ограничилась представлением программных обновлении и сообщением о новых партнерствах. В прошлом году на этом же мероприятии вендор показал новую модель умных часов.

Несмотря на трудности Fitbit остается лидером рынка носимых устройств. В III кв. 2016 г. ее доля рынка составляла 23%. За этот квартал компания отгрузила 5,3 млн гаджетов.

Поглощение других компаний

Чтобы успешнее конкурировать с Apple, Fitbit недавно приобрела европейского производителя умных часов Vector Watch. Компания, с главным офисом в Лондоне и центром разработки в Румынии, была создана в 2013 г. Андреем Питисом (Andrei Pitis) и Даном Тьюдозом (Dan Tudose). Штат укомплектован бывшими сотрудниками известного производителя часов Citizen.

Vector прославился своими круглыми умными часами, которые отличаются дорогим дизайном и длительным сроком автономной работы – до 30 дней. Компания имеет собственную программную платформу. Ее часы работают с Android, iOS и Windows. Fitbit была заинтересована прежде всего в программной платформе и команде разработчиков Vector. Существующие продукты Vector будут поддерживаться, но больше не получат обновлений.

В декабре 2016 г. стало известно, что Fitbit приобретает пионера рынка умных часов, американскую компанию Pebble, за сумму около $34-40 млн. В этом случае Fitbit также интересовали не бренд или продукция, а интеллектуальная собственность Pebble и ее программные решения. Остальные активы компании, в том числе серверное оборудование и запасы продукции, будут распроданы по отдельности. Сохранение легендарного бренда Pebble по завершении сделки будет оставлено на усмотрение Fitbit.