Продан самый первый поисковик Рунета

Мамут остался один в Rambler

Фонд A&NN, принадлежащий Александру Мамуту, выкупил 50% долю в холдинге Rambler&Co, следует из сообщения фонда. В результате структура Мамута стала единоличным владельцем Rambler&Co.

Ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила увеличение доли A&NN в Rambler&Co. Продавцом выступил холдинг «Проф-Медиа» Владимира Потанина. Сумма сделки не разглашается. Ранее газета «Ведомости» писала, что сделка будет проведена на условиях заключенного между сторонами в 2013 г. опциона, который позволял Потанину продать свою долю Мамуту за $295 млн.

Долгая история Rambler

Основа холдинга Rambler&Co - проект «Рамблер», который стал в 1996 г. первой поисковой системой в Рунете (в настоящее время «Рамблер» пользуется поисковым движком «Яндекса»). В 2000 г. «Рамблер» привлек инвесторов, преобразовался в портал и обзавелся дополнительными проектами, в частности, изданием «Лента.ру».

Позднее «Рамблер» был преобразован в холдинг Rambler Media Group, который в 2005 г. провел IPO на Лондонской фондовой бирже. Холдинг продолжил приобретение активов, например, была куплена система контекстной рекламы «Бегун».

Единоличный владелец «Рамблера» Александр Мамут

В 2006 г. Rambler Media Group был приобретен «Проф-медиа», который затем осуществил делистинг акций интернет-компании. В 2010 г. «Проф-медиа» объединил активы «Рамблера» с интернет-проектом «Афиша».

Александр Мамут начал инвестировать в Рунет в 2006 г., создав компанию «Суп»: она занималась развитием русскоязычного сегмента блог-платформы Livejournal, а затем полностью выкупила всю площадку. В 2008 г. совладельцем «Суп» стал Алишер Усманов, который передал компанию издание «Газета.ру».

В 2012 г. Мамут в рамках обмена активов получил долю Усманова в холдинге «Суп». В 2013 г. «Суп» был объединен с активами «Рамблера», объединенная компания получила название Rambler&Co.

Акции Rambler&Co были на паритетных началах разделены между Александром Мамутом и Владимиром Потаниным. Управление холдингом перешло к Мамуту, который позднее лично возглавил Rambler&Co. Потанин, как уже отмечалось, получил опцион на продаже Мамуту своей доли. За время управления Мамутом Rambler&Co создал информационное агентство Rambler News Services и собственную видеостудию, а также приобрел журнал «Секрет фирмы».

Высокий мултьипликатор

Аналитик «Финам» Леонид Делицын считает сумму сделки завышенной. «Судя по открытым источникам, холдинг Rambler&Co заработал за 2015 г. порядка 4 млрд руб, - говорит аналитик. - Сейчас же компания продается, исходя из оценки в 36 млрд руб., то есть мультипликатор стоимости компании к выручке составляет 9».

В то же время акции Yandex торгуются, исходя из мультипликатора 3, добавляет аналитик. «Наверное, если бы в 2013 г. между сторонами не была зафиксирована цена будущей сделки, то она была бы сейчас другой, - предполагает Делицын. – Впрочем, у крупных бизнесменов наподобие Мамута есть вера в то, что они смогут вытянуть на себе интернет-бизнес».