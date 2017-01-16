Выдан ордер на арест главы Samsung

Решение по аресту фактического главы концерна Samsung по требованию южнокорейской спецпрокуратуры в связи со скандалом с участием президента республики будет принято центральным окружным судом Сеула в среду.

Расследование о взятках главы Samsung близится к финалу

Спецпрокуратура Южной Кореи официально обратилась с заявкой на выдачу ордера на арест Ли Джэена (Jay Y. Lee), главы Samsung Group и вице-президента корпорации Samsung Electronic, обвиняя его в даче многомиллионных взяток через друга президента страны Пака Кын Хе (Park Geun-hye), сообщило агентство «Рёнхап».

Ли Джеэн должен явиться в суд центрального округа Сеула в среду утром, где по результатам слушаний будет принято окончательное решение о правомочности его ареста.

История с импичментом президента продолжается в Samsung

На прошлой неделе со среды по пятницу следователи допрашивали главу Samsung Group в общей сложности на протяжении 22 часов в качестве подозреваемого в коррупционном скандале, в результате которого парламент Южной Кореи в прошлом месяце вынес импичмент президенту страны.

Отдел прокуратуры по специальным делам, передает Reuters, обвиняет Ли Джэена в выплате взяток в сумме порядка 43 млрд вон ($36,42 млн) в адрес организаций, напрямую связанных со стоящей в центре скандала Чхве Сун Силь (Choi Soon-sil) – дочерью лидера секты «Церковь Вечности» и близкого друга президента страны Пака Кын Хе.

По мнению прокуроров, Samsung выдавал спонсорскую помощь Чхве Сун Силь именно с благоволения главы государства.

Президентские полномочия Пак Кын Хе были приостановлены в результате голосования по процедуре импичмента, состоявшегося 9 декабря 2016 г. в парламенте Южной Кореи. Теперь это решение должно быть подтверждено или отвергнуто Конституционным судом. Пак Кын Хе заподозрили в управлении страной под влиянием «близких людей», в частности, представителей религиозных культов.

«Наследный принц», вице-президент и фактический глава концерна Samsung Ли Джэен

В рамках специального медиа-брифинга представитель офиса специального прокурора Ли Куйчул (Lee Kyu-chul) отметил, что, выдвигая требование выдачи ордера на арест Ли Джэена, следователи прокуратуры отдают себе отчет в том, какими это может обернуться последствиями для экономики страны.

По его словам, у прокуратуры имеются неопровержимые доказательства того, что Пак и Чхве делились средствами, полученными через взятки, однако от оглашения подробностей отказался.

Прокуроры полагают, что Samsung перечислила не менее 2,8 млн евро на счета расположенной в Германии компании, принадлежащей Чхве Сун Силь, для оплаты фиктивных консультационных услуг. На самом деле деньги предназначались для оплаты тренировок ее дочери.

Взамен, по информации надзорного органа, правительство помогло в 2015 г. ускорить сделку по слиянию Samsung C&T Corp. и Cheil Industries Inc.

В иерархии Samsung возможны сдвиги

48-летний Ли Джэен, сын главы концерна Samsung Ли Гонхи (Lee Kun-hee), в последнее время фактически руководит концерном после того, как его отец в 2014 г. перенес сердечный приступ и отошел от дел. В Южной Корее его называют «наследным принцем» Samsung.

Перед этим Ли Гонхи успел получить условный трехлетний срок по обвинению в неуплате налогов, но был амнистирован.

Как уточняет Reuters, в Samsung уже признали факт двух денежных взносов в фонды, а также одну консалтинговую фирму, аффилированные с Чхве Сун Силь. Между тем, на прошедшем в декабре 2015 г. заседании южнокорейского парламента представители концерна категорически отрицали, что это были взятки. В начале прошлой недели на допросы также вызывались два высокопоставленных чиновника Samsung, однако они выступали в качестве свидетелей.

В настоящее время конгломерат Samsung генерирует порядка $230 млрд выручки, что эквивалентно 17% всей экономики Южной Кореи.

В настоящее время офисом прокуратуры по специальным расследованиям принято решение не запрашивать ордеров на арест трех остальных высокопоставленных чиновников Samsung, включая вице-президента Чо Гисуна (Choi Gee-sung), который долгое время был наставником Ли Дженэна и в случае его ареста останется фактическим руководителем всего конгломерата Samsung.