Крупнейшего производителя процессоров Qualcomm обвинили в многолетних притеснениях Apple

Федеральная торговая комиссия США обвинила производителя LTE-модемов Qualcomm в нарушении конкуренции на рынке — по мнению регуляторов, компания в обмен на преференции заставила Apple использовать в iPhone только их чипы.

Модемная кабала

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила компанию, разрабатывающую беспроводных средств связи, Qualcomm в нарушении закона и в антиконкурентной тактике в отношении сотрудничества с изготовителями смартфонов. Как отмечает Macrumors, регуляторы считают, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке и своим портфелем патентов для того, чтобы «навязать кабальные условия поставок и лицензионных условий производителям сотовых телефонов».

В качестве примера FTC ссылается на сделку между Qualcomm и Apple, по которой калифорнийская компания обязалась с 2011 г. по 2016 г. использовать в своих смартфонах исключительно модемы партнера — в обмен на снижение сумм патентных пошлин (их платит производитель, использующий чужую разработку).

В итоге вплоть до 2016 г. Apple использовала в своих смартфонах только разработки Qualcomm, за исключением iPhone 7. В этой модели, как и в iPhone 7 Plus, были LTE-модемы как Qualcomm, так и другого партнера Apple — Intel. Эксперты отмечают, что это привело к некоторым проблемам с совместимостью и производительностью гаджетов.

В Qualcomm назвали обвинения заблуждениями

Кроме того, регуляторы обвинили Qualcomm в недружественной политике в отношении конкурентов: компания поставляла свои чипы только после того, как производители соглашались на особые лицензионные условия Qualcomm. В случае использования чипов конкурентов, производители смартфонов должны были платить Qualcomm высокие суммы роялти.

Регуляторы США обвинили Qualcomm в навязывании смартфонам Apple своих модемов

Свои жалобы FTC передала в суд, попросив служителей Фемиды обязать компанию «восстановить конкурентные условия». В Qualcomm заявили журналистам, что претензии регулятора основаны на «незнании правовой теории и существенных заблуждениях относительно индустрии мобильных технологий».

В компании сказали, что никогда не задерживали поставки чипов и не угрожали этим для обеспечения выгодных условий лицензирования. По словам исполнительного вице-президента Qualcomm Incorporated Дона Розенберга (Don Rosenberg), FTC«резко оторвалась от практики». «В нашей недавней дискуссии с комиссией стало очевидно, что регуляторам не хватает базовой информации об отрасли, они полагаются на недостоверные сведения и предположения. Мы с нетерпением ждем рассмотрения нашего дела в федеральном суде, где, уверены, победим по существу», — сказал Дон Розенберг.

Штрафная история

Между тем, это не первая в истории Qualcomm претензия со стороны регуляторов. В 2014 г. китайские антимонопольщики оштрафовали компанию почти на $1 млрд за нарушения, связанные с патентным правом и лицензионными соглашениями. В конце 2016 г. штраф в размере $850 млн компании Qualcomm выписали антимонопольные органы Южной Кореи. Причина — продажа производителям мобильной техники ненужных лицензий, объединенных в один пакет с нужными.