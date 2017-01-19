Глава Samsung чудом избежал ареста. Расследование против него продолжается

Руководителю Samsung Group Ли Джэену (Jay Y. Lee) удалось избежать ареста по делу о даче взяток, однако корейская спецпрокуратура заявила, что это лишь временная отсрочка.

Ареста удалось избежать. Пока что

В Южной Корее получил продолжение скандал, связанный с верхним эшелоном руководства Samsung. Как сообщило агентство Reuters, Окружной суд Центрального округа Сеула после слушания отклонил запрос спецпрокуратуры Южной Кореи с требованием ареста Ли Джэена (Jay Y. Lee), главы Samsung Group и вице-президента корпорации Samsung Electronic.

Следователи спецпрокуратуры обвиняют Ли Джэена в даче многомиллионных взяток через друга президента страны Пака Кын Хе (Park Geun-hye).

Представители спецпрокуратуры назвали отсрочку с арестом 48-летнего Ли Джаэна лишь временным делом, поскольку намерены продолжить расследование.

Ли, занявший пост главы Samsung и фактически руководящий концерном после того, как его отец Ли Гонхи (Lee Kun-hee) в 2014 г. перенес сердечный приступ и отошел от дел, по-прежнему обвиняется во даче взяток, растратах и лжесвидетельстве.

Ли покинул здание центра задержаний Сеула под утро без комментариев ожидавшей его прессе, проведя перед этим почти всю ночь в ожидании решения суда по ордеру на его арест.

Спецпрокуратура обещает продолжение

Официальный представитель спецпрокуратуры Ли Куйчул (Lee Kyu-chul) заявил о твердом намерении ведомства продолжать расследование, однако в настоящий момент еще не принято решение о повторном запросе ордера на арест Ли. В спецпрокуратуре подчеркивают, что сегодняшний отказ также не повлияет на планы ведомства по расследованию других промышленных конгломератов.

Представитель спецпрокуратуры также выступил с заявлением о том, что аргументы главы Samsung о том, что он стал жертвой принуждения со стороны бывшего президента страны Пака, были неубедительны.

«Наследный принц», вице-президент и фактический глава концерна Samsung Ли Джэен

По словам представителя спецпрокуратуры, заместитель председателя Samsung Group Чо Гисун (Choi Gee-sung), бывший наставник Ли и вероятный преемник его дел в Samsung в случае ареста, также рассматривается спецпрокуратурой в качестве подозреваемого по делу о даче взяток, хотя никаких подробностей по этому обвинению не привел.

В дополнение, в расследовании по делу о взятках подозреваемыми проходят еще два топ-менеджера Samsung: Чен Чунки (Chang Choong-ki), заместитель Чо, и исполнительный директор Samsung Electronics Пак Санджин (Park Sang-jin).

Предыстория скандала

На прошлой неделе следователи допрашивали главу Samsung Group в общей сложности на протяжении 22 часов в качестве подозреваемого в коррупционном скандале, в результате которого парламент Южной Кореи в прошлом месяце вынес импичмент президенту страны.

Отдел прокуратуры по специальным делам обвиняет Ли Джэена в выплате взяток в сумме порядка 43 млрд вон ($36,42 млн) в адрес организаций, напрямую связанных со стоящей в центре скандала Чхве Сун Силь (Choi Soon-sil) – дочерью лидера секты «Церковь Вечности» и близкого друга президента страны Пака Кын Хе. По мнению прокуроров, Samsung выдавал спонсорскую помощь Чхве Сун Силь именно с благоволения главы государства.

Президентские полномочия Пак Кын Хе были приостановлены в результате голосования по процедуре импичмента, состоявшегося 9 декабря 2016 г. в парламенте Южной Кореи. Теперь это решение должно быть подтверждено или отвергнуто Конституционным судом. Пак Кын Хе заподозрили в управлении страной под влиянием «близких людей», в частности, представителей религиозных культов.

Прокуроры полагают, что Samsung перечислила не менее 2,8 млн евро на счета расположенной в Германии компании, принадлежащей Чхве Сун Силь, для оплаты фиктивных консультационных услуг. На самом деле деньги предназначались для оплаты тренировок ее дочери.

Взамен, по информации надзорного органа, правительство помогло в 2015 г. ускорить сделку по слиянию Samsung C&T Corp. и Cheil Industries Inc.

В настоящее время конгломерат Samsung генерирует порядка $230 млрд выручки, что эквивалентно 17% всей экономики Южной Кореи.