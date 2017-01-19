Партнера «Билайна» заподозрили в выводе денег в пользу «сына главы МВД». Схема

Испанская полиция арестовала главу мультимедийного холдинга Zed+ Петера Вакки из-за подозрения в выводе $30 млн из российской «дочки» холдинга – контент-провайдера «Темафон». Зарубежные СМИ указывают, что в данном расследовании фигурируют «Вымпелком», глава «Альфа-Групп» Михаил Фридман, его давний партнер Ваге Енгибарян и сын главы МВД России Александр Колокольцев.

В Испании арестован партнер «Билайна»

Испанская полиция арестовала главу мультимедийного холдинга Zed+ Петера Вакки (Peter Wakkie). Как пишет местная газета El Confidencial, Вакки был арестован по прилету в Мадрид из столицы Голландии Амстердама.

Для осуществления ареста полиция провела целую спецоперацию: около 40 полицейских оцепили здание аэропорта столицы Испании Мадрида и временно изъяли мобильные телефоны и фотоаппараты у всех присутствовавших в здании людей.

Операцией руководил прокурор Хосе Гринда (Jose Gonzalez), занимающейся борьбой с организованной преступностью из стран Восточной Европы. El Confidencial пишет, что Вакки обвиняют в выводе денег из российского офиса холдинга с целью предоставления взяток высокопоставленным чиновникам России. В расследование также участвует ФБР.

«Билайн» заподозрили в выводе средств из российского контент-провайдера «Темафон»

Zed+ - голландская компания, созданная на базе испанского контент-провайдера Zed. В России Zed является совладельцем провайдера мобильного контента «Темафон» (в испанском издании компания названа Groupo Tema). Другим совладельцем данного провайдера является телекоммуникационная компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн», входит в группу Vimpelcom).

Издание указывает, что расследование началось по заявлению семьи Перес Долсет (Perez Dolset), являющейся основными акционерами Zed+. Они обнаружили тот факт, что из «Темафона», без согласия акционеров, было выведено $30 млн в некую компанию Vstrecha (видимо, речь идет об ООО «Встреча»). Далее деньги ушли в компанию FunBox – разработчика приложения для мобильных знакомств.

Подрядчики «Вымпелкома», связанные с Ваге Енгибаряном, партнером Михаила Фридмана

Газета El Confidencial в своем материале называет данную компанию связанной с неким родственником главы МВД России Владимира Колокольцева. В оригинале публикации имя родственника в оригинале публикации не приводится, а главу МВД называют «Александром Колокольцевым». Издание «Инопресса», разместившее русский перевод статьи, сделало вывод, что речь идет о сыне министра внутренних дел Александре Колокольцеве.

Представитель Zed+ заявил изданию, что компания «Встреча» была организована «Вымпелкомом» без ведома Zed+, точно так же холдинг не знал и о выводе средств «Темафона» в эту компанию. Представитель Zed+ утверждает, что «Вымпелком» обещал холдингу вернуть $32 млн, но этого так не произошло.

После этого голландский суд признал Zed+ банкротом, а временным управляющим был назначен Петер Вакки. Голландская издание NRC утверждает, что Вакки действовал в интересах LetterOne, что спровоцировало конфликт между испанскими и российскими совладельцами Zed+: якобы LetterOne хотела установить контроль над Zed+, против чего выступает семья Перес Долсет.

Ваге Енгибарян - консьерж Фридмана

По просьбе семьи Перес Долсета аудиторские компании Pricewaterhouse и Alvarez&Marsal провели проверку деятельности Zed+ и выяснили, что для вывода денег из «Темафона» использовались еще четыре компании: Vstrecha 2, BMK, A1 Systems и Expert Promotion.

Издание El Confidencial указывает, что была выявлена «мошенническая схема», в которой участвовали «Вымпелком» и два оффшора - Bambalia и Gervaser, владельцами которых называется российский предприниматель Ваге Енгибарян.

В свою очередь, Енгибаряна в публикации называют давним партнером Михаила Фридмана – главы наблюдательных советов «Альфа-групп» и LetterOne (инвестиционная компания, в которую «Альфа-групп» перевела крупнейший пакет акций Vimpelcom).

На российском рынке уже много лет циркулирует информация о наличии у «Вымпелкома» «теневого» партнера в области дополнительных сервисов (Value Added Services,VAS), который якобы связан с «Альфа-групп». Несколько источников CNews на телекоммуникационном рынке и на рынке мобильного контента указывали, что таким партнером является как Енгибарян.

Ваге Енгибарян - создатель компании «Прайм Концепт». Эта компания оказывала услуга консьерж-сервиса для топ-менеджеров «Вымпелкома» и «Альфа-банка» (входит в «Альфа-групп»). Кроме того, «Прайм Концепт» владеет VIP-клубом, частым гостем которого является Михаил Фридман.

Как говорилось про «Прайм Концепт» в светской хронике газеты «Коммерсант», «Фридман начал ходить в этот клуб еще до его создания». Один из собеседников CNews утверждает, что отец Ваге Енгибаряна Роберт Енгибарян якобы сильно помог Фридману еще на старте его бизнеса.

Роберт Енгибарян – кадровый партийный работник, преподаватель МГИМО и глава Международного институт управления МГИМО. Сам Ваге Енгибарян в 2003 г. возглавил консульство России в Нью-Йорке, став одним из самых молодых консулов в истории России.

Главный контент-партнер «Билайна»

Сотрудничество «Вымпелкома» со структурами Енгибаряна началось в 2006 г., когда телекоммуникационная компания стала миноритарным акционеров «Темафон». «Темафон» вместе с афилированной с ней компаний «Темафтика» делают ряд брендированных сервисов для «Вымпелкома»: сервис мелодий для замены гудков (RBT), приложение «Хамелеон», различные розыгрыши и т.д.

«Вымпелком» имеет право обязать любого контент-провайдера работать с ним через «Темафон». О том, что такой пункт есть в договорах с контент-провайдера, следует из опубликованного на сайте Американской комиссии по ценным бумагам договора с одним из таких провайдеров – TOT Money. «Когда мы приходим к «Вымпелкому» с идеей какого-либо сервиса, нам предлагают обратиться с этим к «Темафону», - говорит источник CNews на рынке мобильного контента.

Бывший топ-менеджер «Вымпелкома» вспоминает, что Енгибарян чувствовал себя настолько уверено, что мог спокойно курить в кабинете генидректора телекоммуникационной компании и диктовать руководству оператора свои условия.

О близости Фридмана и Енгибаряна говорит и следующий факт. Фридман – активный член Российского еврейского конгресса, вместе с другими крупными бизнесменами еврейского происхождения регулярно устраивает паломничества по израильской пустыне в честь иудейской Пасхи. В 2014 г. журнал «Русский Пионер» писал, что в одном из таких походов также участвовал и Ваге Енгибарян.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», 45% акций «Темафон» принадлежат некой компании «Евро-инком логистик». Еще 45% акций «Темафона» владеет кипрский оффшор M.I.P.R. Именно в этом оффшоре «Вымпелком» в 2006 г. приобрел 20% акций. Согласно выписки из базы данных Mint Global, Енгибарян (по состоянию на 2011 г) входит в совет директоров M.I.P.R.

Согласно отчету «Вымпелкому» за 2009 г., оператор заключил акционерное соглашение с офшорами M.I.P.R. и вышеупомянутыми Gelvaser и Bombalia. Также в отчете сказано, что «Вымпелком» заключил опционное соглашение на выкуп в 2011 г. у Bombalia 29% акций M.I.P.R. (если бы эта сделка случилась, «Вымпелком» получил бы контроль над M.I.P.R.). Таким образом, совладельцами M.I.P.R. были Gelvaser и Bombalia.

По данным Mint Global, 80% акций Bombalia принадлежат Gelvaser (см. Схему). Кроме того, Gelvaser, по данным «СПАРК-Интерфакс», напрямую владеет еще 9% акций «Темафон». То есть «Темафон» находился под контролем Gelvaser.

Бенефициары данного офшора не известны. Однако, исходя из данных Mint Global, Gelvaser владеет по 10% акций в компаниях PrimeConcept и Quintesential CIS. Исходя из названий можно предположить, что обе компании имеют отношение в Ваге Енгибаряну. Собственно, PrimeConcept – это и есть название его фирмы.

Что касается Quintesntial CIS, то, исходя из названия, можно предположить, что данная структура создавалась для представления интересов британского консьерж-сервиса Quintesential в России и странах СНГ. Енгибарян как раз был представителем этого сервиса до создания «Прайм-Концепт».

В 2011 г. «Вымпелком» не стал реализовывать опцион на выкуп акций M.I.P.R. Вместо этого контроль над этим офшором был приобретен испанским контент-провайдером ZED. Правда, по словам из источников CNews, Енгибарян все равно сохранил за собой контроль над «Темафоном», а сделка была совершена с целью снять вопросы со стороны второго по величине акционера «Вымпелкома» - норвежского Telenor.

Это подтверждается и документами из базы Mint Global. Zed+ и M.I.P.R. создали совместное предприятие – офшор Stalmento Holdings – в котором сторонам принадлежит, соответственно, 51% и 49% акций.

Кто еще из партнеров «Билайна» связан с Енгибаряном

«Темафон» - не единственный партнер «Вымпелкома», с которым связан Енгибарян. M.I.P.R. также владеет 20% акций в компании Loyality Partners, которой через российскую компанию «Лоялити Партнерс Восток» принадлежит программа лояльности «Малина». До 2014 г. участником данной программы был «Вымпелком».

В 2011 г. «Вымпелком» организовал с «Альфа-банком» систему мобильной коммерции Ruru. Соответствующее юридическое лицо называется «Национальная сервисная компания» (НСК). Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее единственным учредителем является гендиректор Владимир Туровецкий.

Туровецкий был гендиректором «Темафона», вышеупомянутого ООО «Встреча» и входил в совет директоров M.I.P.R. Кроме того, он, по данным ЕГРЮЛ, владеет половиной акций в компании «Прайм Клуб», на которую зарегистрировано доменное имя сайта Primeconcept.

Еще один связанный с Енгибаряном актив – оператор SMS-лотерей «Руми». Данная компания проводила лотереи для абонентов «Билайна» в 2009-2010 г.г. «Вымпелком» изначально владел в ней 35% акций. В 2010 г. была совершена странная сделка, в результате которой оператор сначала увеличил свою долю в «Руми» до 100%, а вскоре полностью продал данную компанию офшору Bombarder.

По данным Mint Global, Mobmarder вместе с Mercury владеют по 45% акций в компаниях PrimeConcept и Quintesential CIS. То есть «Руми» приобреталась «Вымпелкомом» в интересах дружественной Енгибаряну структуры.

«Не читайте испанских газет»

В «Вымпелкоме» и Vimpelcom отказались от комментариев. В МВД и LetterOne к моменту публикации не ответили на запросы CNews. Человек, ответивший по мобильному телефону Ваге Енгибаряна, сообщил, что «шеф будет в Москве не раньше понедельника». Представитель FunBox пообещал прокомментировать ситуацию после ее изучения.

Источник в «Альфа-групп» призывает не доверять информации издания El Confidencial, которое имеет «сомнительную репутация». По его словам, LetterOne лишь косвенно владеет около 5% акций «Темафона», а семья Перес Долсет искусственно пытается втянуть LetterOne в акционерный конфликт вокруг Zed+.