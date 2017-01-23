Легендарный вице-президент Xiaomi уволился, чтобы наладить жизнь и здоровье

Вице-президент китайского производителя смартфонов Xiaomi Хьюго Барра покидает компанию и Пекин, чтобы вернуться в Кремниевую долину. Причины – проблемы со здоровьем и пока неизвестный новый проект.

«Пришло время вернуться»

Вице-президент и акционер китайского производителя техники Xiaomi Хьюго Барра (Hugo Barra) покидает компанию и Пекин, намереваясь вернуться в Кремниевую долину. В подразделении Xiaomi Global Барра проработал три с половиной года, отвечая за международную экспансию проекта.

Как отмечает Reuters, в качестве официальных причин ухода называются «проблемы со здоровьем» и новый проект топ-менеджера. В своих аккаунтах в соцсетях холостой и бездетный 40-летний Хьюго Барра опубликовал прощальное письмо, назвав Xiaomi Global своим «первым ребенком, которому помог появиться на свет». «Мой образ жизни в последние несколько лет начал влиять на мое здоровье. Мои друзья, то, что я называю домом, вся моя жизнь – в Силиконовой долине, которая гораздо ближе мне. Я многое оставил позади за эти годы, и теперь пришло время вернуться», - заявил Барра.

Он поблагодарил за сотрудничество китайских коллег и главу Xiaomi Лэя Цзюня (Lei Jun), отметив, что гендиректор компании предложил ему остаться в ней советником «на неопределенное время». Хьюго Барра также уточнил, что фактически он покинет компанию в феврале, после празднования китайского Нового года. «Будьте на связи, ребята, увидимся!», - попрощался топ-менеджер. По данным Reuters обязанности Барра будет исполнять старший вице-президент Сян Ван (Xiang Wang). Каким именно проектом займется Барра в США – пока неизвестно.

Тернистый путь топ-менеджера

Xiaomi в свое время стала одним из самых дорогих в мире стартапов с амбициями «китайской Apple». В последние годы ее положение на рынке не было стабильным. Динамика продаж смартфонов этого бренда замедлилась, в итоге в 2016 г. компания выбыла из пятерки крупнейших в КНР поставщиков мобильных гаджетов, хотя в 2015 г. занимала в топ-5 вторую позицию.

Хьюго Барра расстается с Xiaomi

Путь Хьюго Барра в компании также был тернист, включая прекращение производства в Бразилии из-за экономической нестабильности в стране и временный запрет на смартфоны Xiaomi в Индии в 2014 г. в связи с обвинением в нарушением патентных прав.

Хьюго Барра перешел в китайскую компанию в 2013 г. из Google, где он отвечал за разработку продуктов для платформы Android. Предположительно, причиной перехода стал романтический скандал. Барра привел в Google свою подругу, которую у бразильца, якобы, отбил один из основателей компании Сергей Брин (Sergey Brin). Эта информация косвенно подтверждалась тем, что известие об уходе Хьюго Барра совпало с новостью о разводе Сергея Брина и его 40-летней супруги Анны Войжитски (Anne Wojcicki), основательницы частной биотехнологической компании 23andMe. Супруги провели в браке шесть лет и стали родителями двоих детей.