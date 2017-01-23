В России впервые снята блокировка с порносайта

Суд Приморского края отменил решение о блокировке ресурса со «взрослой» порнографией Youporn. Это первый случай в России, когда судом отменяется блокировка сайта «для взрослых».

Россиянам откроют доступ к Youporn

Апелляционная коллегия Приморского краевого суда отменила вынесенное осенью 2016 г. Первореченским районным судом решение о блокировке доступа к сайту Youporn, содержащим материалы порнографического характера. Об этом сообщило местное издание «ПримаМедиа».

Иск о блокировке был подан местной прокуратурой, которая усмотрела в работе сайта признаки нарушения требований Закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Владелец ресурса не был проинформирован о данном судебном разбирательстве.

Когда Роскомнадзор, во исполнение решения суда, заблокировал ресурс Youporn, его владельцы обратились за защитой в канадское юридическое бюро Going International. Те, в свою очередь, наняли приморского адвоката Алексея Клецкина, который обратился в краевой суд с ходатайством о восстановление сроков обжалования решения суда.

Почему суды запрещают россиянам смотреть порно

По словам Клецкина, решение суда первой инстанции базировалось исключительно на мнении прокурора о наличии на данном ресурсе информации порнографического характера. Но мнение прокурора, выступающего истцом, не может быть независимым в данном случае, подчеркивает юрист.

Акт проверки прокуратурой сайта Youporn

Кроме того, принимая решение о блокировке, суд исходил из того, что информация, размещенная на сайте, должна быть запрещена. Но, по мнению Клецкина, речь идет о подмене понятий: законодательство запрещает распространять порнографическую информацию среди детей, но не запрещает эту информацию как таковую. Для ограничения же доступа детей к порнографии есть разные инструменты. Например, ресурс Youporn спрашивает своих посетителей, исполнилось ли им 18 лет.

Блокировки порноресурсов в России

Напомним, блокировки доступа к веб-сайтам начались в России в 2012 г. Реестр запрещенных ресурсов ведет Роскомнадзор. Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», регламентирующий работу данного реестра, напрямую запрещает доступ к сайтам с детской порнографией: решения о блокировке таких ресурсов Рсокомнадзор принимает самостоятельно.

С 2014 г. Роскомнадзор начал исполнять решения региональных судов о блокировке доступа к различным сайтам, причем суды могут выносить решения о блокировке доступа к любому ресурсу, содержимое которое нарушает какой-либо закон. В 2015 г. в России начались блокировки ресурсов со «взрослой» порнографией».

Так, Апостовский районный суд Татарстана постановил в 2015 г. заблокировать сразу 136 ресурсов с информацией порнографического характера. осенью того же года Крыловский районный суд Краснодарского края постановил заблокировать доступ еще к 11 порноресурсам, включая русскоязычную версию популярного сайта Pornhub.

В 2016 г. Бутурлиновский районный суд Воронежской области постановил заблокировать ресурс Pornhub целиком. Одновременно стало известно и о вышеупомянутом решение по блокировке сайта Youporn. Тогда же по решению Тольяттинского городского суда Самарской области был заблокирован и известный порнотрекер Pornolab.

Юрист Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбинян уверен, что российское законодательство не предусматривает такой санкции, как блокировка доступа к сайту со «взрослой» порнографией. «В Уголовном кодексе есть статья, которая запрещает изготовление и распространение порнографии, но действуя в рамках данной статьи, в отношении какое-либо сайта сначала надо завести уголовное-процессуальное производство, и только потом можно будет говорить о блокировке доступа к нему», - говорит Дарбинян.