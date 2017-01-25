«Лаборатория Касперского» открестилась от топ-менеджера, арестованного ФСБ
«Не являлся сотрудником»
Предполагаемые правонарушения Руслана Стоянова, за которые он был арестован ФСБ и помещен в следственный изолятор «Лефортово», не имеют отношения к деятельности «Лаборатории Касперского».
Поскольку «инцидент не касается профессиональной деятельности компании и ее экспертов, ни бизнес, ни продукты, ни клиенты компании никоим образом не затронуты». Официальное сообщение об этом распространила «Лаборатория Касперского» днем 25 января 2017 г.
В том же сообщении «Касперский» заявляет, что инкриминируемое Стоянову дело относится к периоду времени, когда он не являлся сотрудником компании.
Кадровых перемен в связи с арестом Руслана Стоянова в «Лаборатории Касперского» не последовало, сообщила CNews представительница компании. Между тем, в настоящее время «Лаборатория Касперского» не оказывает арестованному Стоянову юридической или материальной поддержки.
За что арестован Стоянов
Напомним, что глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории» Руслан Стоянов был в декабре 2016 г. арестован ФСБ в рамках дела о государственной измене по статье 275 УК РФ. По тому же делу арестован Сергей Михайлов, руководитель одного из подразделений ЦИБ (Центра информационной безопасности) ФСБ.
В ходе расследования следствие проверяет информацию о возможном получении сотрудником ЦИБ денег от иностранной организации при посредничестве сотрудника российской компании, работающей в сфере информационной безопасности.
Чем занимался Стоянов в «Касперском»
Руслан Стоянов начал работать в «Лаборатории Касперского» в 2011 г., а в 2013 г. возглавил отдел, занятый заказными расследованиями инцидентов в области информационной безопасности.
До прихода в «Лабораторию» он работал в столичном Управлении «К» (УСТМ ГУВД Москвы) в звании майора. Все сотрудники его отдела также выходцы из правоохранительных органов, в том числе Следственного комитета и Управления «К».