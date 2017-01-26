Акции Toshiba подешевели из-за новых слухов о продаже ее чипового бизнеса

Курс акций Toshiba снизился на слухах о запланированном на пятницу заседании совета директоров, в рамках которого будет принято окончательное решение о продаже части полупроводникового бизнеса компании сторонним инвесторам.

Желающих инвестировать в чипы памяти Toshiba предостаточно

Цена акции Toshiba снизилась на 2,2% до 254 иен ($2,44) за акцию, несмотря на общий рост индекса Токийской фондовой биржи Nikkei на 1,7%. Это произошло после появления слухов о том, что Toshiba намеревается разделить продажу своего бизнеса по производству полупроводников между несколькими инвесторами. В их числе называют компанию Canon и ряд приватных фондов прямых инвестиций, сообщил Bloomberg со ссылкой на компетентные индустриальные источники.

Руководство японского производственного конгломерата стремится сохранить контроль над подразделением по производству чипов памяти после продажи 20-30% его акций и привлечения многочисленных инвесторов. При благоприятном исходе Toshiba планирует выручить от продажи 20% акций полупроводникового бизнеса не менее 200 млрд иен (примерно $1,76 млрд).

По данным японского агентства Nikkei, руководство Toshiba собирается продать минимальную долю полупроводникового подразделения: речь идет не более чем о 19,9% акций.

Партнер Toshiba по производству чипов, компания Western Digital, скорее всего, не сможет принять участие в торгах. К сделке также внимательно присматриваются другие производители полупроводников, включая южнокорейскую SK Hynix, китайский концерн Tsinghua Uni Group и американскую Micron Technology. Для большинства из них, особенно американской Western Digital, участие в сделке вряд ли представляется возможным по причине высокой вероятности действия ограничений в рамках исполнения антимонопольного законодательства.

Финальное решение о судьбе полупроводникового бизнеса Toshiba, как ожидается, будет принято в пятницу 27 января 2017 г. на встрече совета директоров компании. В случае удачного проведения переговоров с инвесторами, ожидается, что заключение сделки состоится в следующем месяце, а закрывающие продажу платежи будут проведены в марте.

В настоящее время, утверждает компетентный источник Bloomberg, переговоры находятся на ранней стадии, поэтому масштаб сделки и число инвесторов к моменту достижения договоренности могут существенно измениться.

Продажа успешного бизнеса ради спасения утопающего

Решение о продаже части полупроводникового бизнеса было принято руководством Toshiba ради оплаты убытков подразделения японской компании, занимающегося атомной энергетикой в США. Проблемы у атомщиков Toshiba начались два года назад, в результате чего компания была вынуждена сократить персонал и распродать часть своих активов.

Фабрика Toshiba по выпуску флеш-памяти, Йоккаичи, западная Япония

В настоящее время проблемы подразделения атомной энергетики Toshiba оцениваются в сумму от $4,4 млрд до $6 млрд. Полупроводниковый бизнес Toshiba по производству чипов памяти, по оценкам источника Bloomberg, можно оценить примерно в 1-2 трлн иен ($9-18 млрд). В то же время источники Reuters – так же неназываемые, оценивают производственные активы Toshiba по производству полупроводников в пределах от 1 до 1,5 трлн иен ($8,8–13,2 млрд).

К сделке готовы все

На прошлой неделе в Сети с подачи Bloomberg появились сообщения, что обслуживанием сделки по продаже полупроводниковых активов Toshiba будет заниматься инвестиционный банк Goldman Sachs Group.

Чипы флеш-памяти типа NAND, выпускаемые Toshiba, используются в широком спектре бытовых и коммерческих устройств, от смартфонов и твердотельных накопителей до ПК, телевизоров, серверов и телекоммуникационного оборудования. Чипы памяти принесли Toshiba в первом финансовом полугодии прошлого года 50,1 млрд иен ($441 млн) прибыли, что составило более половины от всей операционной прибыли компании за этот период.

Представители Canon уже подтвердили официально, что в случае приглашения обязательно примут участие в финансировании сделки. Официальные представители Toshiba пока что никак не комментируют вероятные планы продажи акций, однако обещает огласить масштабы списания 14 февраля 2017 г. в рамках оглашения квартальных финансовых результатов работы.